Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Türkiye-Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
CEV 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçında Millilerimiz, Polonya'yı ağırlıyor. Türkiye-Polonya maçı bu akşam ekrana gelecek. Peki, Türkiye-Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman?
CEV 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna tam gaz devam eden Millilerimiz bu akşam çeyrek final maçına çıkıyor. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Türkiye-Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Polonya maçı salı akşamı saat 20.30'da başlayacak.
TÜRKİYE-POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye-Polonya maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
TRT FREKANSI AYARLARI
TRT 1 Türksat 4A Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Alış Frekansı: 11958
Polarizasyon: V- Dikey Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Orta Asya
TRT 1 HD Türksat 3A Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Türksat 3A (42°E)
Alış Frekansı: 11054
Polarizasyon: H-Yatay
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Orta Asya
TRT 1 SD Türksat 3A Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Türksat 3A (42°E)
Alış Frekansı: 11096
Polarizasyon: H-Yatay
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Orta Asya
TRT 1 HD Eutelsat Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Eutelsat (7°E)
Alış Frekansı: 11637
Polarizasyon: V- Dikey Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Avrupa
TRT 1 SD Eutelsat Uydu Frekans Bilgileri
Uydu: Eutelsat (7°E)
Alış Frekansı: 11533
Polarizasyon: V- Dikey Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
Kapsama: Türkiye-Avrupa