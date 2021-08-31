Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Türkiye-Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CEV 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Çeyrek Final maçında Millilerimiz, Polonya'yı ağırlıyor. Türkiye-Polonya maçı bu akşam ekrana gelecek. Peki, Türkiye-Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman?

CEV 2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yoluna tam gaz devam eden Millilerimiz bu akşam çeyrek final maçına çıkıyor. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman? Türkiye-Polonya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Polonya maçı salı akşamı saat 20.30'da başlayacak.

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Polonya maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

TRT FREKANSI AYARLARI

TRT 1 Türksat 4A Uydu Frekans Bilgileri

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Alış Frekansı: 11958

Polarizasyon: V- Dikey Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

TRT 1 HD Türksat 3A Uydu Frekans Bilgileri

Uydu: Türksat 3A (42°E)

Alış Frekansı: 11054

Polarizasyon: H-Yatay

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

TRT 1 SD Türksat 3A Uydu Frekans Bilgileri

Uydu: Türksat 3A (42°E)

Alış Frekansı: 11096

Polarizasyon: H-Yatay

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Kapsama: Türkiye-Orta Asya

TRT 1 HD Eutelsat Uydu Frekans Bilgileri

Uydu: Eutelsat (7°E)

Alış Frekansı: 11637

Polarizasyon: V- Dikey Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Kapsama: Türkiye-Avrupa

TRT 1 SD Eutelsat Uydu Frekans Bilgileri

Uydu: Eutelsat (7°E)

Alış Frekansı: 11533

Polarizasyon: V- Dikey Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sembol Oranı: 30000

FEC: 5/6

Kapsama: Türkiye-Avrupa