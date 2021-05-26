Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de yapılacak
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Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de yapılacak

Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Motor sporlarının en çekişmeli mücadelelerinin yaşandığı Türkiye Pist Şampiyonası 29-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de korona virüs önlemleri alınarak seyircisiz yapılacak.

Motor sporlarının en çekişmeli mücadelelerinin yaşandığı Türkiye Pist Şampiyonası 29-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de korona virüs önlemleri alınarak seyircisiz yapılacak.

Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. Ayak yarışları 29-30 Mayıs tarihlerinde yenilenen İzmir Ülkü Park Pisti'nde seyircisiz yapılacak. Sezonun açılış yarışına Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak. Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. ayağında TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Yamaha R25 Kadınlar Kupası, SS300 ve 125 SP sınıflarında yarışlar yapılacak. İzmir Ülkü Park Pisti'nde pilotlar, rakiplerinin önünde damalı bayrağı ilk sırada tamamlamanın mücadelesini verecek.

28 Mayıs Cuma günü yapılacak teknik kontrollerin ardından, 29 Mayıs Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarına geçilecek. 29 Mayıs Pazar günü ise sporcular 10 farklı sınıfta kupa için gridlere dizilecek.

Türkiye Pist Şampiyonası 1. Ayak Yarışı içerisinde; Yamaha R25 Kadınlar Kupası'na her yaştan yarış tutkunu kadınlar katılabilecek. Yarış mücadelesini deneyimlemek isteyen kadın yarışçılar için önemli bir fırsat sunan Yamaha R25 Kadınlar Kupası 29 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. - İSTANBUL

Türkiye Pist Şampiyonası İzmir'de yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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