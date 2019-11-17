Türkiye, Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda 2 madalya kazandı

17.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:38

Türkiye, Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda biri gümüş diğeri de bronz olmak üzere 2 madalya kazandı.

2020 Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Para Badminton Uluslararası Turnuvası'nda Türkiye, 4 sporcuyla madalya mücadelesi verdi. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuvada Halime Yıldız ve İlker Tuzcu ikilisi, SL3-SU5 kategorisi karışık çiftler finalinde karşılaştığı Fransız Mazur-Noel çiftine 21-16 ve 21-15'lik setlerle 2-0 yenilerek gümüş madalya kazandı. İlker Tuzcu, ayrıca SU5 kategorisi tek erkekler yarı finalinde Endonezya'dan Suryo Nugroho'ya 21-15 ve 21-16'lık setlerle 2-0 kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA