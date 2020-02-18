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“Türkiye olarak ekonomik sıkıntıları tarımla aşabiliriz"

DÜNYA'nın tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın "Üretme Tüket-İthalat, Siyaset, Rant Kıskacında Tarım" isimli kitabı 4. baskıya hazırlanıyor.

18.02.2020 05:03 | Son Güncelleme: 18.02.2020 05:03
“Türkiye olarak ekonomik sıkıntıları tarımla aşabiliriz

DÜNYA'nın tarım yazarı 'ın "Üretme Tüket-İthalat, , Rant Kıskacında Tarım" isimli kitabı 4. baskıya hazırlanıyor. Uzun bir aradan sonra yeni kitabını yazan Yıldırım, "Tarım önemli hale geldi ama kendi potansiyelini değerlendiremiyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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