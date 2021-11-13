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Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

2022 Dünya Kupası G Grubu 9. maçında Norveç, sahasında Letonya'yla golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla A Milli Takım grupta 2. sıraya yükselerek play-off biletini almak için büyük avantaj yakaladı. Letonya kalecisi Ozols ise Norveç karşısındaki müthiş performansıyla maça damga vurdu. Sosyal medyada Türk taraftarlar Ozols'u kahraman ilan ederken, Letonya'ya karşı Kazakistan'ın golünü atarak Türkiye'nin EURO 2016'ya direkt katılmasını sağlayan İslambek Kuat yeniden akıllara geldi.

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda A Milli Takım, Norveç'in Letonya'ya puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi. Gruplarda oynanacak son maçlar öncesi zirve hattı karışırken artık tüm ipler bizim elimize geçti. Bu başarının ardından ise Norveç maçında kurtarışlarıyla karşılaşmaya damga vuran Letonya kalecisi Ozols gündeme oturdu.

KAŞI AÇILDI AMA GOLE İZİN VERMEDİ

Norveç karşısında müthiş bir mücadele veren Letonya kalecisi Roberts Ozols, özellikle son dakikalarda kalesinde yaşanan tehlikelerde harika kurtarışlarla gole izin vermedi. 5 net pozisyonda kalesini gole kapatan Ozols, El Younoussi'yle yaşadığı pozisyonda hem gole izin vermedi hem de kaşı açıldı. Bandajla oyuna dönen eldiven sosyal medyada Türkler tarafından kahraman ilan edildi. Letonyalı kalecinin bu performansı, Letonya'ya karşı Kazakistan'ın golünü atarak Türkiye'nin EURO 2016'ya direkt katılmasını sağlayan İslambek Kuat yeniden akıllara geldi.

Ali Gülhan
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