Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz

Türkiye'nin S-400'leri test atışları için Sinop'a göndermesinden rahatsız olan ABD'den bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara'nın S-400'ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri, dün test atışları için Sinop'a gönderildi. 5-16 Ekim arasında Sinop'ta test yapılacağı duyuruldu. Daha önce de olduğu gibi ABD, Türkiye'nin S-400'ü denemesinden endişeli olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini test edebileceği açıklamasından dolayı son derece endişe duydukları belirtildi.

"KARŞI ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada, "Konudan haberdarız. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına karşı çıkmaya gayretle devam ediyoruz. Ankara'nın S-400'ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TEHDİT ETMEYE KALKTILAR

ABD'li bir kaynak ise, Ankara'nın S-400'leri satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılmasının, "Washington'ın konuya ne kadar ciddi baktığının işareti olduğunu" belirtti.

Söz konusu kaynak, "S-400 anlaşmasının ikili ve NATO ile ilişkilerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini, aynı zamanda olası CAATSA yaptırımları getirilmesi riski taşıdığını en üst düzeylerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki üst düzey yetkililerin tutumumuzu anlayacağından eminiz." dedi.