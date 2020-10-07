Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz

07.10.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:34
Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz

Türkiye'nin S-400'leri test atışları için Sinop'a göndermesinden rahatsız olan ABD'den bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara'nın S-400'ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri, dün test atışları için Sinop'a gönderildi. 5-16 Ekim arasında Sinop'ta test yapılacağı duyuruldu. Daha önce de olduğu gibi ABD, Türkiye'nin S-400'ü denemesinden endişeli olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini test edebileceği açıklamasından dolayı son derece endişe duydukları belirtildi.

Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz

"KARŞI ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada, "Konudan haberdarız. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına karşı çıkmaya gayretle devam ediyoruz. Ankara'nın S-400'ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz

TEHDİT ETMEYE KALKTILAR

ABD'li bir kaynak ise, Ankara'nın S-400'leri satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılmasının, "Washington'ın konuya ne kadar ciddi baktığının işareti olduğunu" belirtti.

Söz konusu kaynak, "S-400 anlaşmasının ikili ve NATO ile ilişkilerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini, aynı zamanda olası CAATSA yaptırımları getirilmesi riski taşıdığını en üst düzeylerde vurgulamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki üst düzey yetkililerin tutumumuzu anlayacağından eminiz." dedi.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Fuat Oktay Muharrem İnce Berat Albayrak Erkan Kandemir
Magazin Cem Özer Esra Erol Ercan Kesal Türkan Şoray
Spor Tisserand Gökhan Töre Mbaye Diagne Fırat Aydınus Steven Gerrard
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 12:34:18. #1.14#
title