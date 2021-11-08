Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa sundular - Haberler Ekonomi
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Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa sundular

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinin mağazasında çekilen görüntüler vatandaşı çileden çıkarttı. İndirimli diye basılan etiketlerin altında yazan fiyatlar, görenleri şaşkına çevirdi. İki giyim devinin de zam yapmasına rağmen ürünleri indirimli diye satması tepkilere neden oldu.

Son dönemde vatandaşın en çok dert yandığı konulardan biri hayat pahalılığı. Bu kapsamda zincir marketlere operasyon başlatılmış ve kartel oluşturma suçundan 2.7 milyar lira ceza kesilmişti.

Marketlerde yaşanan etiket oyunlarının bir benzeri bu sefer tekstil sektöründe ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinin etiketlerde yaptığı oyun görenleri hayrete düşürdü.

Videoda "indirim" diye basılan etiketleri kaldıran vatandaşlar, altında yazan fiyatı görünce şoke oldu. İndirimli diye satılan ürünlerin önceki fiyatının daha düşük olması tepki çekti.

Videoyla ilgili sosyal medyada onlarca paylaşım yapan kullanıcılar, firmalara tepki gösterdi. Vatandaşların kandıırldığını söyleyen kullanıcılar, indirim adı altında fiyatlara bindirim yapıldığını söyledi.

İşte kullanıcıların yaptığı paylaşımlardan bazıları:

Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa sundular

Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa sundular

Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa sundular

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
Ütopik Yorumcu:Marketlere ceza yağdırdı hükümet çok iyi oldu bu stokçu zincirlere ama şimdi de mağazalara tekstil sektörüne el atması lazım bunuda hallederse güzel olacak
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