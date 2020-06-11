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Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak

Yurtiçi Kargo, Türkiye'de ilk olacak bir projeye hayat vermeye hazırlanıyor. 81 ili kapsayacak olan projeyle aracı olan herkese kendi işinin patronu olma fırsatı sunulurken, mahalle esnafı da ek gelir kazanma imkanı bulacak.

11.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:42

Salgın dönemindeki artan kargo ihtiyacının, önümüzdeki dönemde de azalmadan devam edeceğini ön gören Yurtiçi Kargo, artan talebi insanlara kendi işini kurma fırsatı vererek karşılayacak. Yurtiçi Kargo; önümüzdeki kısa zamanda iki proje ile binlerce insana iş imkanı ve ek gelir kazanma şansı sunacak. Birinci proje ile aracı olan herkese kendi işinin patronu olma imkanı veren şirket, diğer projesi ile de mahalle esnaflarına ciddi bir ek gelir sağlayacak.

Türkiye'nin öncü kargo şirketinden heyecanlandıran hamle! Vatandaş patron olacak

"SEKTÖRÜN DİNAMİKLERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Kargo sektörünün salgın döneminde önemli oranda büyüme yakaladığını ifade eden Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, Eylül ayı itibari ile hizmete sunacakları iki proje ile sektörün dinamiklerini değiştireceklerini belirtti.

Salgın döneminde tüm dünyada kargo sektörüne olan ihtiyacın arttığını, bununla birlikte birçok ülkede ise sektörün ciddi bir kriz yaşadığını, bazı ülkelerde kargo faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini ifade eden Önyol, Yurtiçi Kargo'nun bu süreçte çalışmalarını aralıksız ve kalitesinden ödün vermeden sürdürdüğünü dile getirdi. Türkiye'de devletin başarılı çalışmaları sayesinde salgın sürecinin büyük bir başarı ile yönetildiğini ifade eden Önyol, şirket olarak ülke genelinde alınan tedbirlere tamamen uyum sağlayarak işleyişlerini sürdürdüklerini söyledi.

"100'E YAKIN YENİ ŞUBE VE DEPO AÇIYORUZ"

Önyol, birçok şirkette salgın nedeniyle yatırımlar durdurulurken, Yurtiçi Kargo'nun bu zorlu dönemde insanlara daha iyi hizmet vermek adına; konut bölgelerinde 100'e yakın yeni şube ve dağıtım deposu açacaklarının müjdesini verdi. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde artacağını öngördükleri kargo hareketliliğine 2 büyük proje ile çözüm getireceklerini ifade etti.

Türkiye'nin öncü kargo şirketinden heyecanlandıran hamle! Vatandaş patron olacak

"ARAÇ SAHİBİ OLAN HERKESE PATRON OLMA FIRSATI VERECEĞİZ"

Yurtiçi Kargo'nun yeni projesi ile ilgili Fatih Önyol şunları söyledi:

"Araç sahibi olan herkes, yapacağı başvuru ile Türkiye'nin her hangi bir ilinden projeye dâhil olabilecek. Kendi aracı ile kargo dağıtımına katılacak olan kişiler taşıdıkları kargo adetine göre ücret alarak kendi işini yapma şansını yakalayacak.

"MAHALLE ESNAFINA EK GELİR SAĞLAYACAĞIZ"

Yine tüm Türkiye'de uygulanacak olan bir diğer proje ile ise mahalle esnafları ek gelir kazanma imkanı bulacak. Bu sisteme dâhil olan mahalle esnafımız, teslimat noktası olarak görev yapacak. Böylece hem esnafımız gelir elde edecek; hem de o gün evinde olamayacak durumdaki müşterilerimize konfor yaratacak bir seçim şansı vermiş olacağız. Her iki sisteme giriş şartlarını ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız."

Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak

Ekonomi Manşet

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