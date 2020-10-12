Türk gıda ürünlerini dünyaya ihraç eden Arnas, Pakistanlı IMGC Global ile önemli bir ticaret anlaşmasına imza attı
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Türk gıda ürünlerini dünyaya ihraç eden Arnas, Pakistanlı IMGC Global ile önemli bir ticaret anlaşmasına imza attı

12.10.2020 11:43 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:12
Türk gıda ürünlerini dünyaya ihraç eden Arnas, Pakistanlı IMGC Global ile önemli bir ticaret anlaşmasına imza attı

Türk gıda ürünlerini dünyaya pazarlayan Arnas Agro, Pakistanlı IMGC Global ile çok önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma ile Arnas'ın ürettiği ürünler Pakistan ve Afganistan'da satılacak. Söz konusu ülkelerin yerel ürünleri de Arnas üzerinden dünyaya ihraç edilecek. Arnas'ın yaptığı bu girişimle ülke ekonomisine de katkı sağlanacak.

Türk gıda ürünlerini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan Arnas Agro, Pakistan ve Afganistan'da gıda dağıtımı için Pakistan'ın önde gelen gruplarından IMGC Global ile anlaştı. Arnas Agro'nun ürettiği zeytinyağı, Türk kahvesi ve bitkisel sabun gibi ürünler bu ülkelerde pazarlanacak ve dağıtılacak, Himalaya tuzu ve basmati prinç gibi ürünler de Pakistan'dan Arnas Agro ve IMGC Global iş birliğinde dünya pazarına ihraç edilecek.

Türkiye'nin öncü gıda şirketi Arnas'tan çok önemli ticaret anlaşması: Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak

İMZALAR İSTANBUL'DA ATILDI

İstanbul Novotel'de gerçekleştirilen imza töreninde taraflar Pakistan ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel kardeşlik ve dostluk bağlarımıza dikkat çekerek bu noktadan hareketle her iki ülke arasındaki ticareti artırmaya yönelik daha çok çalışmanın gerektiğini vurguladılar. IMGC Global Başkanı Amjad Rashid ve Arnas Agro Başkanı Ekrem Teymur, bu iş birliğini bölgedeki diğer ülkelere de yaymayı planladıklarını açıkladılar.

ARNAS AGRO'DAN TÜRK ÜRETİCİSİNE DEV KATKI

Arnas Agro ürettiği yüksek kalitede, zeytin, zeytinyağ, klasik ve geleneksel Türk kahvesi çeşitleri, tahin, pekmez, el sabunları ve çeşitli kozmetik ürünleriyle, pek çok kalemde Türk üreticisinin ürünlerini dünyanın her tarafına ihraç eden bir ithalat ve ihracat firmasıdır.

Türkiye'nin öncü gıda şirketi Arnas'tan çok önemli ticaret anlaşması: Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak

IMGC GLOBAL HAKKINDA

55 yıllık tecrübesi ile geniş ticari ve endüstriyel deneyime sahip olan IMGC Global Pakistan pek çok sektörde faaliyet gösteriyor. Gıda, tekstil, sinema ve prodüksiyon sektörlerinde yaptığı kaliteli çalışmalarla tanınıyor. Grubun yıllık cirosu, 1200'ün üzerinde çalışan gücü ile 200 milyon doların üzerindedir.

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