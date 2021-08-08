Türkiye'nin olimpiyat karnesi! Tokyo 2020'de kaç madalya kazandık? Türkiye 2020 olimpiyatlarında kaç madalya aldı?
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Türkiye'nin olimpiyat karnesi! Tokyo 2020'de kaç madalya kazandık? Türkiye 2020 olimpiyatlarında kaç madalya aldı?

Türkiye'nin olimpiyat karnesi! Tokyo 2020'de kaç madalya kazandık? Türkiye 2020 olimpiyatlarında kaç madalya aldı?
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22 Temmuz tarihinde başlayan Tokyo 2020 olimpiyatları 8 Ağustos Pazar günü bugün itibariyle sonlanıyor. Ülkemiz Tokyo 2020'de toplamda 13 madalya kazanarak bu alanda rekor kırıyor. Daha önceden 1 olimpiyatlarda maksimum 12 madalya kazanmıştık. Peki, kim hangi madalyayı kazandı? Türkiye'nin Tokyo 2020 olimpiyat karnesi sizlerle...

Tokyo 2020 olimpiyatlarının sona ermesiyle birlikte ülkemizin olimpiyat karnesi merak edildi. Peki, Tokyo 2020'de kaç madalya kazandık? Türkiye 2020 olimpiyatlarında kaç madalya aldı? İşte detaylar...

TOKYO 2020 OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Tokyo 2020 olimpiyatları 22 Temmuz tarihinde başlamıştı. Olimpiyatlar 8 Ağustos Pazar günü yani bugün sona eriyor.

TOKYO 2020 TÜRKİYE KAÇ MADALYA KAZANDI?

Ülkemiz toplamda 13 madalya kazanmıştır. Türkiye 2 altın madalya, 2 gümüş madalya ve 9 bronz madalya kazanarak toplamda 13 madalya kazanmış ve ülkeler madalya sıralamasında şuanda 35. sırada yer almaktadır.

TOKYO 2020'DE MADALYA KAZANAN SPORUCLAR KİMLERDİR?

Toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya kazanılmıştır. Madalya kazanan isimler ve branşları şu şekilde:

Altın Madalya Kazanan Sporcularımız:

- Busenaz Sürmeneli (Boks)

- Mete Gazoz (Okçuluk)

Gümüş Madalya Kazanan Sporcularımız:

- Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

- Eray Şamdan (Karate-Kumite)

Bronz Madalya Kazanan Sporcularımız:

- Ferhat Arıcan (Artistik Jimnastik)

- Hakan Reçber (Tekvando)

- Hatice Kübra İlgün (Tekvando)

- Rıza Kayaalp (Güreş)

- Yasemin Adar (Güreş)

- Taha Akgül (Güreş)

- Ali Sofuoğlu (Kata)

- Merve Çoban (Karate-Kumite)

- Uğur Aktaş (Karate-Kumite)

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