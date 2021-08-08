Türkiye'nin olimpiyat karnesi! Tokyo 2020'de kaç madalya kazandık? Türkiye 2020 olimpiyatlarında kaç madalya aldı?

22 Temmuz tarihinde başlayan Tokyo 2020 olimpiyatları 8 Ağustos Pazar günü bugün itibariyle sonlanıyor. Ülkemiz Tokyo 2020'de toplamda 13 madalya kazanarak bu alanda rekor kırıyor. Daha önceden 1 olimpiyatlarda maksimum 12 madalya kazanmıştık. Peki, kim hangi madalyayı kazandı? Türkiye'nin Tokyo 2020 olimpiyat karnesi sizlerle...