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Türkiye, Karataş, Adana, Ekonomi

Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 20'si Adana'da yapılıyor

Kebabı kadar karpuzuyla da ünlü Adana, yıllık ortalama 800 bin ton ile Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 20'sini yapıyor.

07.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:22
Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 20'si Adana'da yapılıyor

Kebabı kadar karpuzuyla da ünlü Adana, yıllık ortalama 800 bin ton ile Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 20'sini yapıyor.

Özellikle Karataş, Tuzla ve Karaisalı bölgelerinde yoğun ekilen karpuz, aroması, kokusu ve sulu olmasıyla tercih ediliyor.

Kent, mayıs ayında başlayacak karpuz hasadına hazırlanıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de karpuz denilince ilk akla gelen kentin Adana olduğunu söyledi.

Bölgede yetişen karpuzun Adana ile özdeşleştiğini dile getiren Doğan, "Türkiye'de karpuzun 5'te birini Adana üretiyor. Yılın ilk karpuz hasadı da ilimizde yapılıyor." dedi.

Karpuzun Adana tarımı ve ekonomisi için vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirten Doğan, "Adana'da karpuz üretimi bazı senelerde düşüş gösterse de Türkiye'de üretim bakımından birinciliği kimseye vermedik. Geçtiğimiz sene Türkiye'deki karpuz üretiminin yüzde 22'si Adana'da gerçekleşti. Sezon sonuna doğru üretim fazlalığı nedeniyle fiyatlar istediğimiz gibi gitmese de karpuz kentimizin vazgeçilmez ve üretimi devam edecek ürünüdür." diye konuştu.

Karpuz hasadı 1-2 hafta gecikecek

Bu sene karpuz ekiminin nisan ayı ortalarına kadar devam edeceğini söyleyen Doğan, şöyle devam etti:

"Normalde karpuz hasadı her yıl mayıs ayının ikinci haftası gibi başlar. Bu sene ise havaların serin gitmesi nedeniyle karpuz hasadında 1-2 haftalık gecikme yaşanacak. İnşallah bu sene güzel ve hem çiftçimizi hem tüketiciyi sevindiren bir sezon geçiririz. Geçtiğimiz sezon iyi başlamıştık ama sezon sonuna doğru havaların aşırı sıcak gitmesi ve fazla üretim nedeniyle fiyatlar çok düştü. Bu nedenle birçok ürün tarlada kaldı. İnşallah bu sezon hem rekoltemiz hem fiyatlarımız istediğimiz seviyede gerçekleşir."

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Mühendisleri Odası verilerinden derlenen bilgilere göre, 2019 yılında Türkiye genelinde 900 bin dekarda 3 milyon 870 bin 915 ton karpuz üretildi.

Adana ise geçen yıl 140 bin dekarda 867 bin 919 ton ile Türkiye üretiminin yüzde 22'sini gerçekleştirdi.

Son 16 yıl içinde Adana'da en fazla karpuz üretimi 2018'de yapıldı. 144 bin 846 dekarda yapılan ekimden 1 milyon 6 bin 322 ton rekolte elde edilen 2018'de, Türkiye üretiminin yüzde 25'i gerçekleştirilmişti.

En düşük rekolte ise 2004'te kayda geçti. Türkiye genelinde 3 milyon 825 bin ton karpuz rekoltesi elde edilen 2004'te Adana'da 580 bin 321 ton üretimle toplam üretimin yüzde 15'i yapıldı.

2004-2019 döneminde Türkiye'de 62 milyon 105 bin 747 ton karpuz üretimi yapıldı. Adana bu dönemde toplam üretimin yüzde 20'sini gerçekleştirerek 12 milyon 436 bin 353 ton karpuz üretti.

Adana'yı Türkiye üretiminin ortalama yüzde 12'sini karşılayan Antalya ile yüzde 5'ini karşılayan İzmir takip ediyor.

2004-2019 döneminde Adana ve Türkiye'nin karpuz üretim verileri şöyle:

ADANA (ton) TÜRKİYE (ton) TOPLAM ÜRETİME ORANI
2004 580.321 3.825.000 %15
2005 607.058 3.970.000 %15
2006 663.884 3.805.306 %17
2007 678.730 3.796.680 %18
2008 820.855 4.002.285 %20
2009 841.805 3.810.205 %22
2010 833.955 3.683.103 %23
2011 812.173 3.864.489 %21
2012 811.887 4.022.296 %20
2013 775.219 3.887.324 %20
2014 726.030 3.885.617 %19
2015 781.716 3.918.558 %20
2016 796.795 3.928.892 %20
2017 831.684 4.011.313 %21
2018 1.006.322 4.031.174 %25
2019 867.919 3.870.515 %22
TOPLAM 12.436.353 62.105.747 %20

Kaynak: AA

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