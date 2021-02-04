Türkiye'nin Kadın Girişimcilerini belirleyecek jüri toplantısı gerçekleşti

Garanti BBVA'nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu sene 14'ncü kez düzenleyeceği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın jüri toplantısı yapıldı.

Garanti BBVA'nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu sene 14'ncü kez düzenleyeceği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın jüri toplantısı yapıldı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, yarışma bu yıl da kadın girişimcilerden büyük ilgi gördü.

Başarı hikayeleri ile fark yaratan kadın girişimcilerin seslerini tüm Türkiye'ye duyurmalarını sağlayan, oluşturduğu sinerji ile diğer kadın girişimcileri de cesaretlendiren, girişimcilik ekosistemi için buluşma noktası haline gelen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması bugüne kadar 40 bine yakın başvuru aldı. Her sektörden kadın girişimcinin başvurduğu yarışmada bu seneye özel sağlık ve biyoteknoloji sektörlerindeki artış da dikkat çekti.

Hikayeleri, cesaretleri ile fark yaratan kadın girişimcilerin ödüllendirildiği yarışmanın jüri toplantısı 3 Şubat'ta gerçekleşti. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdürü Talip Yılmaz, General Electric Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy, iş insanı-yatırımcı Ebru Dorman, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, gazeteci Şelale Kadak ve 2019 yılında Türkiye'nin Kadın Girişimcisi seçilen Gülsha'nın kurucusu Gülşah Gürkan'dan oluşan jüri tarafından 4 ayrı kategoride birinciler belirlendi.

"Türkiye'nin Kadın Girişimcisi", "Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci", "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci" ve "Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi" kategorilerinin kazananları, 5 Mart'ta gerçekleşecek ödül töreni ile açıklanacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz