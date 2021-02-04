Türkiye'nin Kadın Girişimcilerini belirleyecek jüri toplantısı gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'nin Kadın Girişimcilerini belirleyecek jüri toplantısı gerçekleşti

04.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:40
Türkiye'nin Kadın Girişimcilerini belirleyecek jüri toplantısı gerçekleşti

Garanti BBVA'nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu sene 14'ncü kez düzenleyeceği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın jüri toplantısı yapıldı.

Garanti BBVA'nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu sene 14'ncü kez düzenleyeceği Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın jüri toplantısı yapıldı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, yarışma bu yıl da kadın girişimcilerden büyük ilgi gördü.

Başarı hikayeleri ile fark yaratan kadın girişimcilerin seslerini tüm Türkiye'ye duyurmalarını sağlayan, oluşturduğu sinerji ile diğer kadın girişimcileri de cesaretlendiren, girişimcilik ekosistemi için buluşma noktası haline gelen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması bugüne kadar 40 bine yakın başvuru aldı. Her sektörden kadın girişimcinin başvurduğu yarışmada bu seneye özel sağlık ve biyoteknoloji sektörlerindeki artış da dikkat çekti.

Hikayeleri, cesaretleri ile fark yaratan kadın girişimcilerin ödüllendirildiği yarışmanın jüri toplantısı 3 Şubat'ta gerçekleşti. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdürü Talip Yılmaz, General Electric Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy, iş insanı-yatırımcı Ebru Dorman, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, gazeteci Şelale Kadak ve 2019 yılında Türkiye'nin Kadın Girişimcisi seçilen Gülsha'nın kurucusu Gülşah Gürkan'dan oluşan jüri tarafından 4 ayrı kategoride birinciler belirlendi.

"Türkiye'nin Kadın Girişimcisi", "Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci", "Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci" ve "Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi" kategorilerinin kazananları, 5 Mart'ta gerçekleşecek ödül töreni ile açıklanacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Halsey Sezen Aksu Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ünal Karaman Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Kadın Girişimcilerini belirleyecek jüri toplantısı gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 10:49:14. #1.16#
title