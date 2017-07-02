Türkiye'nin Ilk Tuz Terapi Kongresi Iğdır'da Yapılacak

Türkiye'nin en büyük tuz rezervleri arasında yer alan Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı ile içindeki tuz mağarasının doğa ve sağlık turizmine daha fazla katkı sunması amacıyla Türkiye'de ilk kez akademisyenlerin katılımıyla tuz terapi kongresi yapılacak.



Iğdır Üniversitesinin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı ile bünyesindeki tuz mağarasının ekonomik açıdan daha iyi değerlendirilip turizme kazandırılması için Romanya, Polonya, Rusya ve Nahçıvan'dan gelecek heyetler tarafından çalışma yapılacak.



Sürdürülen tuz toplama ve kazı çalışmalarının ardından dağ içinde oluşan tünellerin solunum ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisi için kullanılması hedeflenen çalışmalarla, dağın sağlık ve doğa turizmine kazandırılması hedefleniyor.



Bu çerçevede akademisyenlerin katılımıyla üniversitede tuz terapi kongresi düzenlenecek.



Türkiye'de ilk kez düzenlenecek kongre hakkında AA muhabirine açıklama yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır'a kazandırılabilecek en önemli kaynaklardan birinin Tuz Dağı olduğunu söyledi.



Alma, yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından farklı ülkelerden akademisyenlerin ve ilgililerin katılımıyla kongre yapma kararı aldıklarını anlatarak, şunları aktardı:



"Iğdır'da tuz kaynaklarının bol olduğunu gördük. Bu kapsamda yaptığımız planlamada öncelik olarak tuz astım merkezi kurmayı hedefledik. Polonya'da yaptığımız gezide Hitler'in uçak yaptığı ve yerin 300 metre altında olan tuz merkezini görmüştük. Dünyanın cazibesini kazanan söz konusu alanda yerin altında hastaneler, kafeler, konaklama yerleri var. Bunun üzerine bizim de kafamızda Türkiye'de böyle bir merkez kurabilir miyiz diye bir düşünce yoğunlaştı. Bu kapsamda Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda yer alan tuz mağarasını değerlendirmeyi planladık." dedi.



Rektör Alma, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çankırı'da bir tuz mağarasının astım merkezi olarak kullanılması amacıyla proje geliştirildiğini fakat bu projenin yarıda kaldığını öğrendim. O projeyi takip eden ekiple görüştük ve projeyi biz devraldık. Bu kapsamda Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki tuz mağarası ve terapi merkezini gezdik. Hatta önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de Nahçıvan'daki gibi bir tuz merkezin benzerinin kurulması ile ilgili iş adamlarına tavsiyesi olmuştu. Bununla ilgili bir çalışma sergiledik ve bu manada Türkiye'de bir ilk olan 'Tuz Terapi Kongresi' yapmayı düşündük. Türkiye ilk kez bir tuz terapi kongresi Iğdır'da yapılacak."



Kongre 2 gün sürecek



Tuz Dağı'nın değerlendirilmesinin sadece Iğdır için değil Türkiye için de önemli bir kazanım olacağına değinen Alma, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bu konuda dünya genelinde birçok profesörlerle görüştük, Polonya, Romanya, Ukranya ve Almanya'daki bilim adamları ile irtibata geçtik. Tuz Dağı'nın da bulunduğu Tuzluca ilçemizde kaymakamlığın ve Iğdır Ticaret ve Sanayi Odasının da desteğiyle 3-4 Temmuz tarihinde söz konusu kongreyi yapmayı planlıyoruz. Bu kongrede Tuz Dağı'ndan olabilecek bütün faydaları göz önünde bulundurarak bir çalışma yapacağız."



Üniversitedeki kongreye katılacak heyet, Tuzluca ilçesindeki çalışmaların ardından Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine geçerek burada bulunan Tuz Hastanesini gezecek.