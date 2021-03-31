Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı hayata geçiyor
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Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı hayata geçiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı hayata geçiyor

Tarım ve teknolojinin aynı çatı altında buluşturulacağı Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı Mersin Agropark Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşleticiliği A.Ş'nin (Mersin Agropark) alt yapı çalışmalarına başlandı.

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Tarım ve teknolojinin aynı çatı altında buluşturulacağı Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı Mersin Agropark Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşleticiliği A.Ş'nin (Mersin Agropark) alt yapı çalışmalarına başlandı.

Tarsus'a bağlı Alifakı ve Reşadiye mahallelerinde yaklaşık 800 dönüm alan üzerine kurulan ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Mersin Üniversitesi, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Belediyesi, Erdemli Belediyesi ve Bitki Islahçıları Alt Birliği'nin kurucu ortağı olduğu Mersin Agropark'ın alt yapı çalışmaları için inşaat ihalesi yapıldı. 7 firmanın iştirak ettiği ihalede en düşük teklif Akbaygrup Yapı A.Ş.'den geldi. Önümüzdeki hafta içinde sözleşme imzalanarak işin yer teslimi yapılması öngörülüyor.

"Tarımsal ihracatı artırmayı hedefliyoruz"

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Mersin Agropark A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili H. Ruhi Koçak, "Türkiye'nin ilk tarım ve gıda teknoparkı Mersin ve Tarsus'a hayırlı olsun. Mersin Agropark ile tarım ve teknolojiyi buluşturarak yüksek katma değerli, verimli ve sağlıklı ürünler yetiştirerek, Türkiye'nin tarımsal ihracatını artırmayı ve tarımda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin geleceği tarımda. Özellikle son yaşanan pandemi salgını da tarım ve gıdanın önemliliğini ve stratejik değere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz çok heyecanlıyız. Mersin Agropark'ı bölgemiz için ülkemiz tarımı için çok önemsiyoruz. Tarımsal üretimdeki verimliliğimizi sanayi ve teknoloji ile buluşturup ihracatımızı istenilen düzeye çekmeyi hedefliyoruz. Yatırımcılarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Ciddi yatırımcılar var, ilginin olması sevindirici. Biz de hazırlıklarımızı son süratle sürdürüyoruz" diye konuştu.

Neler üretilecek?

Mersin Agropark'ta milli tohum geliştirme ve bitki ıslahı başta olmak üzere nano teknoloji, tarımsal modern biyoteknoloji, modern sera teknolojileri ve topraksız yetiştiricilik, gıda işleme, sanayi ürünleri geliştirme, farklı şartlara uyum sağlayabilecek anaç ırk yapma, bitki koruma teşhis ve mücadele yöntemleri geliştirme, bitkisel atıkların değerlendirilmesi gibi birçok alanda çalışma yapılacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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