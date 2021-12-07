Türkiye'nin ilk sporcu kuluçka merkezi kuruldu

Yetenekli sporculara destek olmak isteyen yatırımcılara Türk sporunun ve sporcusunun bu yeni yolculuğunda takımın bir parçası olma, her gün o heyecanı ve tutkuyu soyunma odasında yaşama ve yeni gelirler yaratma fırsatları sağlayacak. Ayrıca farklı sektörlerden markalar da gerçekleştirecekleri sponsorluklarla markaları için yeni değerler yaratma, başarı hikayelerini sporcularla birlikte yaşama ve bu hikayeleri paylaşarak, daha geniş kitlelere ulaşma fırsatları bulacak.

Türk sporu ve sporcusuna yatırım yapmayı düşündüklerini ifade eden Erdem Yurdanur, "Spor dünyasında büyük bir açığı kapatacağına inandığımız Max Potential'a yatırım yapmaktan ve onların başarı yürüyüşüne eşlik edecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu oluşumun, özellikle sporcuların hayatlarında büyük fark yaratacağına inanıyoruz. Yatırımcı arkadaşlarım ile birlikte mobil oyun dünyasından elde ettiğimiz gelirlerle Türk sporuna ve sporcusuna yatırım yapmayı düşünüyorduk. Kurulan merkez de bu düşüncemize çok iyi şekilde yanıt veren bir organizasyon olduğu için yatırım yapmaktan hiç şüphe etmedik. Kendilerine başarılı bir yolculuk diliyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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