Türkiye'nin ilk 500 firması arasına girdiler
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Türkiye'nin ilk 500 firması arasına girdiler

Türkiye'nin ilk 500 firması arasına girdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından 2020 yılındaki faaliyetlerine göre Türkiye'nin ilk 500 firması arasına giren üyeleri Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından 2020 yılındaki faaliyetlerine göre Türkiye'nin ilk 500 firması arasına giren üyeleri Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tebrik etti.

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, üyeleri Hayrettin Yavuz ile Akın Tatoğlu'nun firmaları Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile aile şirketleri olan Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ISO tarafından 2020 yılındaki faaliyetlerine göre Türkiye'nin ilk 500 firması arasında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Çınar konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bu günlere gelmesinde büyük emekleri olan yönetim kurulu başta olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyoruz. Her iki üye firmamızın bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde ortaya koyduğu çabaların sonucu olarak Türkiye'de ki ilk 500 sanayi kuruluşu arasında girme başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Çınar açıklamasında, Türkiye'de ki ilk 500 sanayi kuruluşu arasına giren ve bölgede faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ile Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'yi de tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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