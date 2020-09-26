Trabzon'dan 9 firma ilk bin ihracatçı firma arasında yer aldı
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Trabzon'dan 9 firma ilk bin ihracatçı firma arasında yer aldı

26.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 26.09.2020 13:04
Trabzon'dan 9 firma ilk bin ihracatçı firma arasında yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ilk bin İhracatçı araştırmasında, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi 9 firma yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ilk bin İhracatçı araştırmasında, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi 9 firma yer aldı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, oda üyesi olan firmalardan Ferrero Fındık'ın 633 milyon dolarlık ihracat ile 22'nci, Özgün Gıda'nın 74,8 milyon dolar ile 228'inci, Arslantürk Tarım Ürünleri'nin 64 milyon dolar ile 266'ncı, Sabırlar Fındık'ın 51,5 milyon dolar ile 370'inci, Ekin Gıda'nın 44,4 milyon dolar ile 4414inci, Lider Gıda'nın 31,4 milyon dolar ile 645'inci, Cirav Gıda'nın 27,7 milyon dolar ile 748'inci, Hekimoğlu Döküm'ün 23,4 milyon dolar ile 909'uncu, Kalyoncu nakliyatın ise 21,7 milyon dolar ile 989'uncu sırada yer aldığı belirtildi.

Açıklanan listeyle ilgili değerlendirmede bulunan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, ihracatçı firmaları tebrik ederek, "Ekonomimizin ilerlemesi için mutlaka dışa açılmalıyız. Bu anlamda ihracat yapan, üreten, ülkemize katma değer kazandıran tüm firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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