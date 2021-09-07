Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i belli olunca isyan koptu! Kenan Karaman'ı oynatan Şenol Güneş'e tepki var
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Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i belli olunca isyan koptu! Kenan Karaman'ı oynatan Şenol Güneş'e tepki var

Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i belli olunca isyan koptu! Kenan Karaman'ı oynatan Şenol Güneş'e tepki var
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'yla karşılaşacak Türkiye'de Şenol Güneş'in Kenan Karaman'a ilk 11'de şans vermesi eleştiri konusu oldu. Sosyal medyada Beşiktaş'ta forma giyen Kenan'ın yerine Kerem Aktürkoğlu'nun oynaması gerektiğini savunan futbolseverler kısa sürede paylaşımlarıyla deneyimli hocanın tercihini eleştirdi.

Türkiye, 2022 Dünya Kupası yolunda çok kritik bir maça çıkıyor. A Milli Takım, grup lideri olarak çıkacağı Hollanda karşısında galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu maçtaki kadro tercihi ise tepki çekti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN TERCİHİ TEPKİ TOPLADI

A Milli Takım'da sıklıkla Kenan Karaman'a şans veren Şenol Güneş'in Hollanda maçında da Beşiktaşlı oyuncuyu ilk 11'de oynatması tepki çekti. Futbolseverler, milli futbolcunun takım oyununa katkısı olmadığını düşünürken Kenan'dan hız ve çeviklik olarak bir adım önde olan Kerem Aktrükoğlu'nun bu maçta forma giymesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i belli olunca isyan koptu! Kenan Karaman'ı oynatan Şenol Güneş'e tepki var
Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i belli olunca isyan koptu! Kenan Karaman'ı oynatan Şenol Güneş'e tepki var
Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i belli olunca isyan koptu! Kenan Karaman'ı oynatan Şenol Güneş'e tepki var
Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i belli olunca isyan koptu! Kenan Karaman'ı oynatan Şenol Güneş'e tepki var
Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i belli olunca isyan koptu! Kenan Karaman'ı oynatan Şenol Güneş'e tepki var
Ali Gülhan
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Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i belli olunca isyan koptu! Kenan Karaman'ı oynatan Şenol Güneş'e tepki var - Haberler Spor
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