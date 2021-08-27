Türkiye'nin havacılık motor merkezi TEI'ye uluslararası ödül

Türkiye'nin havacılık motor merkezi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), bağımsız araştırma şirketi Brandon Hall Group tarafından düzenlenen "Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri" programında, "İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri" kategorisinde 2 altın ödül kazandı.

Türkiye'nin havacılık motor merkezi TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), bağımsız araştırma şirketi Brandon Hall Group tarafından düzenlenen "Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri" programında, "İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri" kategorisinde 2 altın ödül kazandı.

Eskişehir'de kurulu şirket ayrıca iş dünyasının en prestijli ödüllerden "Büyük İşverenler için Stevie Awards" programında "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü"nün de sahibi oldu.

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Akşit, gazetecilere yaptığı açıklamada, düz beyaz kağıttan, sıfırdan bir havacılık motoru geliştirmenin mühendisinden teknisyenine, uzmanından yöneticisine her kademede hem donanımlı hem özverili, hem de yetkin bir kadro ile mümkün olabildiğini söyledi.

Bu amaçla insan kaynakları alanında yaptıkları tüm çalışmalara çok önem verdiklerini belirten Akşit, TEI'nin insan kaynakları mükemmeliyetine giden yolculuğunun sistematik bir dinleme, planlama ve uygulama döngüsünün hikayesi olduğunu anlattı.

Akşit, tüm çalışmaların belirledikleri insan kaynakları stratejileri çerçevesinde ilerlediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sadece son bir yılda çalışanlarımızın gözünden en iyi iş yeri ödülü, öğrencilerin gözünden 'en iyi uzaktan eğitim programı', Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü gözünden 'kadın çalışanlarına en çok değer veren' şirket ödülü, iş başvurusunda bulunan adayların gözünden 'insana saygı ödülü' ve son olarak, yürüttüğümüz etkin insan kaynağı yönetimiyle uluslararası iş dünyasının gözünden 'Brandon Hall İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Ödülü' ve 'Büyük İşverenler için Stevie Awards' ödülünü kazanmış oldu. Sadece bu yıl içinde aldığımız 7 harika ödül TEI'nin gurur tablosudur. Bu büyük başarıda emeği geçen, başta insan kaynakları ekibimiz olmak üzere, tüm TEI çalışanlarını kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar