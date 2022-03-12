Türkiye'nin engelsiz bilek güreşçileri Karabük'te buluştu

KARABÜK (İHA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası çok sayıda sporcunun katılımıyla Karabük'te gerçekleşti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Karabük'te yapıldı. Soğuksu Merkez Spor Salonunda gerçekleşen organizasyona 22 ilden 150'ye yakın sporcu katıldı. Çelik İş Sendikasının efsane lideri Metin Türker adına gerçekleştirilen şampiyonada sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele gösterdi. Karabük Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, KARDEMİR Kurumsal İletişim Müdürü Şakir Kurter ve Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz'a desteklerinden dolayı TBEF Başkanı Muaz Ergezen tarafından plaket takdiminde bulunuldu.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz'de müsabakayı izlemek için salondaki yerini aldı.

TBESF Başkanı Muaz Ergezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilek güreşinin çok iddialı oldukları branşlardan biri olduğunu belirtti.

Göreve geldiklerinden itibaren 'Mutlaka engelsiz spor' ifadesini kullandıklarını aktaran Ergezen, "Engelli kardeşlerimizin kendilerini asla yalnız hissetmemelerini istiyoruz. Her bedensel engelli bireyimizin mutlaka kendi bedensel engeline göre bir spor branşımız vardır. Federasyon olarak 20 tane branşımız var. Bugün de bir alt branşımız olarak bilek güreşi ve Türkiye seçmelerinden dolayı buradayız" dedi

Organizasyonun sporculara büyük motivasyon sağladığını kaydeden Ergezen, "Burada ev sahipliği yapan sendikamıza, KARDEMİR'e çok teşekkür ediyoruz. Büyük destekleriyle burada bir turnuvayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Sporun pozitif, birleştirici ruhunu yaşayıp, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Buradaki kardeşlerimiz için bir günlük organizasyon büyük bir maraton ve motivasyon. Dolayısıyla hayata katıldığımız çok kıymetli bir bağlantı. Bu bağlantıyı hiçbir kardeşimiz kaybetmesin diye uğraşıyoruz. Herkesi spora davet ediyoruz. Bizimle mutlaka iletişim kursunlar. Bu tür organizasyonlarla bedensel engelli kardeşlerimize çağrıda bulunmuş oluyoruz. Hem yeni sporcular katılsın hem de var olan sporcularımızın daha performans sporcu olmaları yönünde destekliyoruz. Kamplarımız var. Bu yarışmayla hem Türkiye şampiyonası yapmış oluyoruz hem de milli takım seçmelerini yapmış oluyoruz. En iyi ekibi oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise, organizasyonların kentin tanıtımına katkı sağladığını ifade ederek şunları söyledi: "Bedensel Engelliler Federasyonumuzun Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Karabük'te oluyor. Bunun bir güzelliği de Karabük, KARDEMİR için önemli bir isim olan sendika başkanımız Metin Türker adına düzenlenmesi. Havaların karlı olması nedeniyle gelemez dediğimiz arkadaşlarımız birçoğu sağ salim otellerine ulaştılar. Bugün de müsabakalar sabah saatleri itibariyle başladı. İnşallah sağlıklı bir şekilde akşam üzerine kadar devam edecek ve misafirlerimizi de illerin uğurlayacağız."

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. - KARABÜK