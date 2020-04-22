"Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer alan GittiGidiyor'a "Diversity Özel Ödülü" "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer alan GittiGidiyor, "Diversity Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

"Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer alan GittiGidiyor, "Diversity Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

e-ticaret sitesi GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, insan kaynakları organizasyonu Great Place to Work Enstitüsü "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2020" listesini açıkladı.

GittiGidiyor, 50-250 çalışan kategorisinde "Türkiye'nin En İyi İkinci İşvereni" seçilirken, çalışanların çeşitliliğini gözeterek onlara güven alanı tesis etmedeki başarısıyla da ikinci kez üst üste "Diversity (Çeşitlilik) Özel Ödülü"ne layık görüldü. Şirket böylece son 5 yılda 4 defa bu ödülün sahibi olmayı başardı.

"GittiGidiyor'da farklılıklardan bir bütün oluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, bu yıl da "Türkiye'nin En İyi İşvereni" listesinde yerlerini aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hepimizi çok gururlandıran Diversity (Çeşitlilik) Özel Ödülü'nü de üst üste ikinci kez kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödülü 5 yılda 4'üncü kez kazanmak çok büyük bir gurur. Çalışan mutluluğu ve güven ortamı GittiGidiyor kurum kültürünün temel taşını oluşturuyor. Sağladığımız güven ortamının en önemli kriterleri arasında da çeşitliliği gözeten ve kapsayıcı politikalarla hareket etmek yer alıyor. GittiGidiyor'da farklılıklardan bir bütün oluşturuyoruz. Farklı bakış açılarına sahip çalışanlar sayesinde de daha özgür ve yaratıcı bir çalışma ortamına sahibiz. Attığımız her adımla hem çalışanlarımıza güven hem de kurumlara ilham vermeyi sürdüreceğiz."

GittiGidiyor Çalışan Deneyimi Direktörü Murat Yüksel de insana değer veren bir iş yeri olan GittiGidiyor'u herkesin çalışmak isteyeceği bir marka, huzurlu ve eşit koşullarda çalışılacak bir şirket olarak konumlandırdıklarını aktardı.

Yüksel, "Çalışan deneyimi politikamızı çalışanlarımıza sunduğumuz hakların korunarak geliştirilmesi anlayışıyla yürütüyoruz. Ayrıca, güvene dayalı bir iletişim ortamı ile 'çeşitlilik ve dahil etme' kültürü, kurumsal kimliğimizin temelini oluşturuyor. Bu nedenle Diversity (Çeşitlilik) Özel Ödülü'nü kazanmak bizim için çok anlamlı. Şu an içinde bulunduğumuz, tüm dünyayı etkisi altına alan bu zor süreçte de hepimiz için güzel bir motivasyon kaynağı olan bu ödülü almamızda şirket kültürümüzün değerli birer parçası olan tüm ekip arkadaşlarımızın emeği var. Hepsine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA