“Türkiye’nin en fazla şekersiz ürün kategorisine sahibiz”
02.05.2020 21:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 21:36
Güvenli içecek ve hijyen şartlarının korona salgınıyla birlikte dünyada tüketicinin ilk tercihi olacağını söyleyen Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "Şu anda Türkiye'de en fazla şekersiz ürün kategorisine sahip olan firmayız" dedi.
Güvenli içecek ve hijyen şartlarının korona salgınıyla birlikte dünyada tüketicinin ilk tercihi olacağını söyleyen Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "Şu anda Türkiye'de en fazla şekersiz ürün kategorisine sahip olan firmayız" dedi.
Kaynak: Dunya.com