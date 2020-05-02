“Türkiye’nin en fazla şekersiz ürün kategorisine sahibiz”

Güvenli içecek ve hijyen şartlarının korona salgınıyla birlikte dünyada tüketicinin ilk tercihi olacağını söyleyen Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "Şu anda Türkiye'de en fazla şekersiz ürün kategorisine sahip olan firmayız" dedi.