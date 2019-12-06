"Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” ödüllerini aldı

06.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:08

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl beşincisi düzenlenen "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" ödül töreni iş dünyasının önemli isimlerini ağırladı.