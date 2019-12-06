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"Türkiye’nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri” ödüllerini aldı

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl beşincisi düzenlenen "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" ödül töreni iş dünyasının önemli isimlerini ağırladı.

06.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:08

Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl beşincisi düzenlenen "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" ödül töreni iş dünyasının önemli isimlerini ağırladı.

Kaynak: Dunya.com

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