Türkiye'nin En Büyük Gece Kulübü Yöneticileri Medyaya Konuştu

Club İnferno; Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerine getirdiği bu büyülü atmosferi; 2018 yılında ise yine üstün misafir memnuniyeti ve kaliteli eğlenceyi ilke edinerek Marmara Bölgesi'nde Bursa ilimize taşımıştır.

03 Ağustos 2018 tarihinde açılışı gerçekleşen, 4.500 kişilik kapasiteye sahip CLUB INFERNO BURSA' nın kuruluşunda, teknik ve mimari çalışmaları yurtdışında yapılmış olup ; üstün teknolojive yüksek performansa sahip ışık ve ses sistemleri ise İtalya' dan getirilmiştir.

Dostlarınızla buluşup, keyifli dakikalar geçirebileceğiniz, yabancı misafirlerinizi gururla ağırlayabileceğiniz, özel günlerinizi en coşkulu şekilde yaşayabileceğiniz, yaşamın temposundan keyifle çıkabileceğiniz bir ortam Club Inferno…

İçeride kullanılan üstün ses ve ışık sisteminin büyüsü ile rüya gibi bir eğlencenin tadını çıkaracaksınız. Muhteşem sahnesinde yer verdiği yerli, yabancı sanatçılar, dünyaca ünlü dj performansları, eşsiz dans ve sahne gösterileri ile ise tadına doyulmaz bir müzik, show ziyafeti yaşayacaksınız.Bistro masalar ve oturma grupları ile konumlandıran iç mekân da da yine bir birinden eşsiz kaliteli içecekleri, kokteyl sunumları ve ikramları ile gecenizi tatlandırabileceksiniz.

Avrupa standartlarına tasarlanmış ve hayata geçirilmiş Club Inferno Bursa şubesi ile eğlence sevenler; 12 ay boyunca hız kesmeden, kaliteyi, mutluluğu ve misafir memnuniyetini bir arada yaşayarak sloganımızda da olduğu gibi kalpten dans edip eğlenebilecekler.