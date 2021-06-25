Türkiye'nin en büyük afet barınma sistemleri merkezi Malatya'da kuruluyor
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Türkiye'nin en büyük afet barınma sistemleri merkezi Malatya'da kuruluyor

Türkiye'nin en büyük afet barınma sistemleri merkezi Malatya'da kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Malatya'da Türkiye'nin en büyük afet barınma sistemleri üretim merkezi kuruluyor.

Malatya'da Türkiye'nin en büyük afet barınma sistemleri üretim merkezi kuruluyor. Yetkililer, Türk Kızılayının üretim üssü olacak sistem yapı fabrikası yerleşkesini gezerek incelemelerde bulundu.

Malatya'da 1989 yılında Sümer A.Ş.ye ait olarak yapılan ve hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki vagon onarım fabrikası alanının, Türk Kızılay'ına devri gerçekleştikten sonra üretim üssü haline dönüştürülme çalışmaları hızla başlatılmıştı. Yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı afet barınma sistemleri üretimi gerçekleştirilecek. Yaklaşık bin 500 kişilik istihdam sağlayacak tesiste, sistem yapı olarak hafif çelik ve modüler üretim, Kızılay Tekstil ve Çadır A.Ş. olarak da konfeksiyon ve çadır üretimi için iki fabrika kuracak.

Üretim tesislerinin yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli akredite bir Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurma çalışmaları da başlatılacak.

İncelemeye, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, İnönü Üniversitesi KÜSİ Temsilcisi Prof. Dr. Davut Hanbay, İş-Kur İl Müdürü Vahap Toman, FKA Malatya Yatırım Destek Ofisi Başkanı Murat Bayazıt, KOSGEB İl Müdürü Murat Seki katıldı. - MALATYA

Türkiye'nin en büyük afet barınma sistemleri merkezi Malatya'da kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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