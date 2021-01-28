Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor

28.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:19

Sivaslı işadamı Hamit Kızılpınar, Sivas'ın Gürün ilçesinde 5 bin dönüm arazi üzerine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kurmak için çalışmalara başladı. 3 yıl gibi kısa bir sürede bahçeden ürün alınması planlanıyor.

Sivaslı işadamı Hamit Kızılpınar, Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kurmak için kolları sıvadı. Kızılpınar, oluşturmayı planladığı dev badem bahçesi için badem fidanlarının bir kısmını Gürün ilçe merkezi Suçatı Hacılar Mahallesinde yaklaşık 422 dönüm arazi üzerinde toprakla buluşturdu. Kısım kısım ilerleyen projeden badem fidanları toplamda 5 bin dönümlük bir bahçede dikilecek. Sulama sistemi ve su kanallarının hazır olduğu arazide az bir bakımla 3 yıl gibi kısa bir sürede ürüne kavuşulacak. Öte yandan drone ile havadan görüntülenen bahçenin üzerine yağan kar ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MEYVE BAHÇESİ OLACAK

Hamit Kızılpınar, badem bahçesinden 3 yıl gibi kısa bir dönemde verim alacaklarını belirterek, "Yaklaşık 422 dönüm bir alanda dikim işlemini bu senelik gerçekleştireceğiz ama hedefte 5 bin dönüm bir alan var. Safha safha bu işlemi gerçekleştireceğiz Türkiye'nin en büyük badem bahçesi olacak. Sivas'ta böyle bir bahçe yok ilk defa Güründe yapılıyor. Halkın bu projeyi sahiplenmesi bizi çok sevindirdi. Bu gördüğünüz arazin arkasında çiftçinin 12500 dönüm daha arazisi var inşallah bu proje örnek teşkil edecek ve onlarda arazisini sahiplenecekler.

Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor

3 YIL GİBİ KISA BİR SÜREDE VERİM ALINACAK

Kızılpınar, badem bahçesinden 3 yıl gibi kısa bir sürede verim alınabileceğini söyleyerek, "Sulama sistemi ve su kanalları mevcut zaten en önemli konu az bir bakımla 3 yıl gibi kısa bir sürede ürüne kavuşulacak. İnşallah bu projeyi büyüklerimiz sayesinde gerçekleştireceğiz. Araştırdık Türkiye'de bu büyüklükte bir bahçe yok. Sadece buna yakın Yozgat'ta bir elma bahçesi var onlardan gidip bilgi aldık, fikir alışverişinde bulunduk ve bademe dönüş yapmayı düşündük. Gürün de zaten halkımızda bahçe kültürü var. Gürün yeşil Gürün diye isimlendirilir, güzelde bir ilçemiz. İnşallah bu isme layık bir bahçemiz olacak halkında bu projeyi sahiplenmesiyle devam edip gidecek" diye konuştu.

Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Jason Statham Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ömer Ali Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:18:46. #1.15#
title