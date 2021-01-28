Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor

Sivaslı işadamı Hamit Kızılpınar, Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kurmak için kolları sıvadı. Kızılpınar, oluşturmayı planladığı dev badem bahçesi için badem fidanlarının bir kısmını Gürün ilçe merkezi Suçatı Hacılar Mahallesinde yaklaşık 422 dönüm arazi üzerinde toprakla buluşturdu. Kısım kısım ilerleyen projeden badem fidanları toplamda 5 bin dönümlük bir bahçede dikilecek. Sulama sistemi ve su kanallarının hazır olduğu arazide az bir bakımla 3 yıl gibi kısa bir sürede ürüne kavuşulacak. Öte yandan drone ile havadan görüntülenen bahçenin üzerine yağan kar ilginç görüntüler oluşturdu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MEYVE BAHÇESİ OLACAK

Hamit Kızılpınar, badem bahçesinden 3 yıl gibi kısa bir dönemde verim alacaklarını belirterek, "Yaklaşık 422 dönüm bir alanda dikim işlemini bu senelik gerçekleştireceğiz ama hedefte 5 bin dönüm bir alan var. Safha safha bu işlemi gerçekleştireceğiz Türkiye'nin en büyük badem bahçesi olacak. Sivas'ta böyle bir bahçe yok ilk defa Güründe yapılıyor. Halkın bu projeyi sahiplenmesi bizi çok sevindirdi. Bu gördüğünüz arazin arkasında çiftçinin 12500 dönüm daha arazisi var inşallah bu proje örnek teşkil edecek ve onlarda arazisini sahiplenecekler.

3 YIL GİBİ KISA BİR SÜREDE VERİM ALINACAK

Kızılpınar, badem bahçesinden 3 yıl gibi kısa bir sürede verim alınabileceğini söyleyerek, "Sulama sistemi ve su kanalları mevcut zaten en önemli konu az bir bakımla 3 yıl gibi kısa bir sürede ürüne kavuşulacak. İnşallah bu projeyi büyüklerimiz sayesinde gerçekleştireceğiz. Araştırdık Türkiye'de bu büyüklükte bir bahçe yok. Sadece buna yakın Yozgat'ta bir elma bahçesi var onlardan gidip bilgi aldık, fikir alışverişinde bulunduk ve bademe dönüş yapmayı düşündük. Gürün de zaten halkımızda bahçe kültürü var. Gürün yeşil Gürün diye isimlendirilir, güzelde bir ilçemiz. İnşallah bu isme layık bir bahçemiz olacak halkında bu projeyi sahiplenmesiyle devam edip gidecek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI