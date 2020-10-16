Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı: İlk teklif İran'dan geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı: İlk teklif İran'dan geldi

16.10.2020 10:04 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:16

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi sonrası pazarlık masasından büyük bir indirimle kalkacağı beklenirken ilk adım ise İran'dan geldi. 2025 yılında sona erecek gaz tedarik anlaşmasını uzatmayı teklif eden İran, Türkiye'den görüşmeler için resmi yanıt bekliyor.

Türkiye'nin Karadeniz'de Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 kuyusunda geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleştirdiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi yukarı yönlü revize edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü Fatih sondaj gemisine giderek çalışmaları yerinde incelemesinin ardından 320 milyar metreküplük gaz rezervine ilişkin yeni rakamı açıklaması beklenirken, ortaya atılan bir iddiaya göre; ise yukarı yönlü revize sonrası Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin 400 milyar metreküpün üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

YILDA 15 MİLYAR METREKÜPLÜK ÜRETİM

Sakarya havzasında yer alan Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılması için öngörülen takvim ise 2023 yılı. Bölgede açılması planlanan 30 kuyu ile 2026'dan itibaren yılda 15 milyar metreküp gaz üretileceği de tahmin ediliyor

Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı: İlk teklif İran'dan geldi

ZİRVEYE AZERBAYCAN OTURDU

Türkiye'nin geçen yılki doğal gaz ithalatı 45 milyar 211 milyon metreküp seviyesine geriledi. 2020 yılının ilk yarısına bakıldığında ise doğal gaz ithalatı tablosunda çok keskin değişiklikler meydana geldi. Türkiye, bu yılın ilk yarısında ülke bazında en yüksek miktarda doğal gazı 5 milyar 444 milyon 99 bin metreküple Azerbaycan'dan ithal etti. Bu ülkeden alınan gazın miktarı geçen yıla göre yüzde 23,4 arttı. Bu miktarın artmasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'ndan gelen gaz miktarındaki yükseliş etkili oldu.

İRAN VE RUS GAZINDA KESKİN DÜŞÜŞ

Türkiye'ye gaz ithal eden ülkeler listesinde geçtiğimiz yıl listenin ilk sırasında yer alan Rusya'dan ithal edilen gazın miktarı ise yılın ilk altı ayında yüzde 41,5 düşüşle 4 milyar 678 milyon 66 bin metreküpe geriledi. Aynı dönemde İran'dan alınan doğal gazın miktarı ise yüzde 46 azaldı ve 2 milyar 29 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti. İran'dan nisan, mayıs ve haziran aylarında hiç doğal gaz ithalatı yapılmadı.

LNG'YE AĞIRLIK VERİLDİ

Boru hatlarıyla taşınan doğal gazın yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) daha fazla ağırlık veren Türkiye'nin LNG ithalatı ise yüzde 44,8 artış gösterdi. LNG'de kaynak ülkeleri çeşitlendiren Türkiye en fazla ithalatı ise Cezayir'den gerçekleşirken, Katar, ABD, Nijerya, Ekvator Ginesi, Kamerun, Mısır, Norveç ve İspanya'dan da LNG ithal ediyor.

Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı: İlk teklif İran'dan geldi

FİYATLAMALAR SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK

Türkiye'nin gaz ithalatında Rusya ve İran tarafındaki keskin düşüş ve ağustos ayında Karadeniz'de keşfedilen önümüzdeki günlerde ise yukarı yönlü revize edilerek 400 milyar metreküpü aşacağı tahmin edilen doğal gaz rezervi enerjide tüm fiyatlamaları da sil baştan değiştirecek.

Karadeniz'de keşfedilen ve 2023 yılında karaya çıkarılması beklenen gaz rezervinin öncesinde Türkiye'nin önünde yenilenecek doğal gaz kontratları bulunuyor. Bunlar için ise pazarlık masaları kurulacağı, tarihi gaz keşfi nedeniyle Türkiye'nin ise oluşturulacak pazarlık masasına eli güçlü bir şekilde oturup büyük indirimlerle kalkacağı öngörülüyordu.

İLK ADIM İRAN'DAN GELDİ

Beklenen ilk adım ise İran'dan geldi. Ulusal İran Gaz Şirketi (NIGC), Türkiye ile 2001 yılında yapılan 2025'de süresi dolacak olan gaz tedarik anlaşmasını 2025 sonrasına genişletme teklifini Türkiye'ye iletti. Türkiye'den resmi olarak yanıt bekleyen Ulusal İran Gaz Şirketi'nin (NIGC) Başkanı Hassan Montazer Torbati, İran ve Türkiye'nin gaz ihracat sözleşmesinin uzatılması konusunda "ciddi görüşmelere" başlayabileceklerini umduğunu ifade etti.

İran, 2001 yılında imzalanan 25 yıllık tedarik anlaşması kapsamında Türkiye'ye yılda yaklaşık 10 milyar metreküp gaz satıyor. İran'ın ardından Rusya ve diğer gaz ihracatçılarından da kontrat yenileme için teklif bekleniyor.

YÜZDE 50 İNDİRİM BEKLENTİSİ

Gaz ithal edilen ülkelerle yapılacak yeni sözleşmelerde alınacak indirimlerin takvim olarak 2021 yılının ortasından sonuna doğru kademeli olarak yansıyacağını belirten uzmanlar, indirim oranının ise özellikle gaz keşfi ile birlikte yüzde 50 civarında olacağını öngörüyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı: İlk teklif İran'dan geldi

İlgili Haberler

Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor
Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor
'Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü seri üretime hazır hale geldi'
"Türkiye'nin ilk elektrikli traktörü seri üretime hazır hale geldi"
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ercan Kesal Sadri Alışık Yavuz Bingöl Okan Bayülgen
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Türk Ekim İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı: İlk teklif İran'dan geldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 10:17:00. #1.15#
title