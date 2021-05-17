Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov Türkiye, Pakistan, Özbekistan, Kazakistan ve Afganistan büyükelçilerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Daire Başkanı Dastan Düşekeyev'in de hazır bulunduğu kabulde, Büyükelçi Doğan, Kırgızca yaptığı sunumla güven mektubunu sundu.

Caparov, büyükelçilerle ayrı ayrı yaptığı görüşmede, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Diplomatik misyonlarında büyükelçilere başarı dileyen Caparov, diplomatik görevlerinde kendilerine her türlü yardımı yapmaya ve çabalarını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur