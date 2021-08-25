SPOR Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Türkiye'de bir şehir ilk defa uluslararası arenada adını ön plana çıkarttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Türkiye'de bir şehir ilk defa uluslararası arenada adını ön plana çıkarttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Türkiye'de bir şehir ilk defa uluslararası arenada adını ön plana çıkarttı"Türkiye, 300 milyar Dolar gelirden payını almak istiyor""İzleyici hedefi 200 milyonun üzerinde""Afyon pist ve tesislerde ödüllü""Pandemi ile ilgili her türlü...

SPOR Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Türkiye'de bir şehir ilk defa uluslararası arenada adını ön plana çıkarttı

"Türkiye, 300 milyar Dolar gelirden payını almak istiyor"

"İzleyici hedefi 200 milyonun üzerinde"

"Afyon pist ve tesislerde ödüllü"

"Pandemi ile ilgili her türlü tedbiri aldık"

"Katılımcı hedefimiz 100 bin sporsever"

"Tesisleşme ve sporcu yetiştirmede çalışmalarımız sürecek"

Özcan USTA - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) kararıyla Türkiye'de düzenlenecek olan Motokros Dünya Şampiyonası'nın ülke ve spor turizmi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 4-8 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Akülke, "Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9'uncu ayağı 'MXGP of Afyon' adıyla düzenleniyor. Bu bir ilk. Türkiye'de ilk kez bir şehrin adı uluslararası arenada ön plana çıkıyor" dedi.

"TÜRKİYE, 300 MİLYAR DOLAR GELİRDEN PAYINI ALMAK İSTİYOR"

Federasyon Asbaşkanı Akülke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, "Bakanlığımızın son 3 yıldır spor turizmi çerçevesinde yaptığı çalışmalar, bu organizasyonların önemini çok daha fazla arttırdı. Çünkü spor turizminin dünyada yıllık 300 milyar dolar getirisi var. Türkiye de payını almak istiyor. Federasyonlarımız ve spor bakanlığımızın çalışmalarıyla, yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarımızı spor turizmini de dikkate alarak gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"İZLEYİCİ HEDEFİ 200 MİLYONUN ÜZERİNDE"

Asbaşkan Akülke, Motokros Şampiyonası'nın son olarak 2018 ve 2019 yıllarında yapıldığını, geçtiğimiz yıl Afyon'da yapılması planlanırken pandemi nedeniyle ertelendiğini söyledi. Şampiyona için hazırlanırken, bir yandan da FIM ile lobi çalışmalarının da sürdüğünü belirten Akülke, organizasyonun Türkiye'ye ve spor turizmine çok önemli etkisi olduğunu söyledi. Akülke "Organizasyon 80 ülkede canlı, 186 ülkede ise bant yayın olmak üzere 6 kıtada yaklaşık 200 milyonun üzerinde izleyici hedefliyor" açıklamasında bulundu.

"AFYON PİST VE TESİSLERDE ÖDÜLLÜ"

Türk ve yabancı sporcuların Afyon etabında yarışmak için çok istekli olduğunu ifade eden Akülke, 'Afyon'un ikinci kez seçilmesinde en iyi altyapı ve pist ödüllerine sahip bir şehir olmasının etkisi var' ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"

Akülke, Türkiye'nin pandemi sürecini dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olmasının, organizasyon komitesinin Afyon kararı almasında etkili olduğunu belirtti. Akülke, "Organizasyon için tüm sağlık tedbirleri alındı. Başta Sağlık Bakanlığımız ve Afyon İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Aşı çadırımız olacak. PCR test alanımız olacak. Kapı girişlerinde otomatik ateş ölçerlerimiz, sosyal mesafe alanlarımız olacak. Kovit-19 ile aklınıza gelebilecek her türlü tedbirler alınmış durumda. Zaten 5 Eylül'e kadar PCR testi ve aşılama zorunluluğu olmamasına rağmen biz her türlü tedbirleri alarak 1-8 Eylül arasını kazasız belasız en iyi şekilde atlatacağız" diye konuştu.

"KATILIMCI HEDEFİMİZ 100 BİN SPORSEVER"

Akülke 1-8 Eylül tarihlerinde 'Türkiye MotoFest' adı verilen bir etkinlik de gerçekleştirileceğini belirtti. Organizasyonda 40'a yakın eğlence ve spor etkinliği yapılacak. Tam anlamıyla yıldızlar geçidi olacak. 2018 yılında 25 bin, 2019'da 40 bin kişiyi ağırlamıştık. Bu sene hedefimiz 100 bin kişi. Bu organizasyona herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"TESİSLEŞME VE SPORCU YETİŞTİRMEDE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Motokros sporunun motosikletin anaokulu olduğunu ifade eden Akülke, şunları söyledi: "Federasyonumuz yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin farklı yerlerinde motokros pistleri yaparken, çalışmalar da yürütüyor. Motokros sporu 4-5 yaşında başlıyor. Sporcu yetiştirmek için altyapı çalışmaları ve tesisler yapıyoruz. Burada en büyük destekçimiz de Gençlik ve Spor Bakanlığı. Hem sporcu yetişmesinde hem de sporcuların uluslararası arenada yarışmalarını sağlamak adına inanılmaz bir çaba ve gayret sarf etmekteyiz. Şu anda Dünya Superbike Şampiyonası'nda liderliğe yükselen Toprak Razgatlıoğlu var. Bahattin her hafta madalya alıyor. Deniz, Can, Rodi. Arkalarından bir ordu geliyor. Bundan 3 yıl evvel Erzincan'da bir röportajda, 'Her hafta 1 sporcu, 1 madalya alacak. Her hafta bir ülkede Türk bayrağı göklere çekilecek' demiştim. Allah'a çok şükür, bu günleri görüyoruz."

SPOR Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Türkiye'de bir şehir ilk defa uluslararası arenada adını ön plana çıkarttı
SPOR Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Türkiye'de bir şehir ilk defa uluslararası arenada adını ön plana çıkarttı
SPOR Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Türkiye'de bir şehir ilk defa uluslararası arenada adını ön plana çıkarttı
SPOR Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Türkiye'de bir şehir ilk defa uluslararası arenada adını ön plana çıkarttı
SPOR Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Türkiye'de bir şehir ilk defa uluslararası arenada adını ön plana çıkarttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İzmir Tabip Odası Başkanı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı
İzmir Tabip Odası Başkanı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Mert Günok Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SPOR Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Akülke: Türkiye'de bir şehir ilk defa uluslararası arenada adını ön plana çıkarttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:01:07. #1.15#

title