Türkiye MotoFest yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye MotoFest yarın başlıyor

Türkiye MotoFest yarın başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye MotoFest yarın başlıyor.

Türkiye MotoFest yarın başlıyor. 1-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak festival, Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 9. ve 10. ayağına ev sahipliği yapacak Afyon Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Entegre gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest, 40'ın üzerinde aktivite ve spor etkinliği ücretsiz sunulacak. Bununla birlikte, Türkiye'nin yıldızları toplamda 15 konserle sahne alacak. Türkiye MotoFest'te 8 gün boyunca tüm aktivite ve spor etkinlikleri ücretsiz yapılacak. Akıl ve zeka oyunlarından ayak dartına, çocuk motosiklet eğitiminden golfe, ziplinedan picklerballa, dev salıncaktan su kayağına, tenisten uzay tırına kadar 40'ın üzerinde benzersiz aktivite festival ziyaretçilerine ücretsiz olarak sunulacak.

100 bin kişi ile rekor bekleniyor

Bu yıl 100 bin kişinin katılımının beklendiği Türkiye MotoFest, 8 gün boyunca dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gelenlerle rekorlar kıracak. Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest, dünyanın önemli markalarının buluşma noktası olacak.

15 büyük konserle sınırsız eğlence

Markaların büyük ilgi gösterdiği ve 8 gün boyunca 40'ın üzerinde ücretsiz aktivitenin ve spor etkinliklerinin de yer alacağı festivalin konser programı ise şöyle:

1 Eylül 2021 Çarşamba: Mustafa Ceceli - Necati ve Saykolar

2 Eylül 2021 Perşembe: Cem Adrian - Ufuk Beydemir

3 Eylül 2021 Cuma: Haluk Levent

4 Eylül 2021 Cumartesi: Kıraç - Merve Özbey

5 Eylül 2021 Pazar: İrem Derici - Cenk Eren

6 Eylül 2021 Pazartesi: DJ Doğukan Alsoy - Ogün Sanlısoy

7 Eylül 2021 Salı: Mithat Körler ve Orkestrası - Retrobüs

8 Eylül 2021 Çarşamba: Zakkum - Ceren Gündoğdu - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu yenerek finale...
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu'nu yenerek finale...
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta...
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Hamid Karzai Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Ezgi Mola Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Ali Öztürk Enner Valencia Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye MotoFest yarın başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 13:26:14. #1.14#

title