Türkiye Milli maç ne zaman? 2021 Kasım ayı Milli maçlar ne zaman başlıyor? Türkiye - Cebelitarık Milli maç hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Nefesler tutuldu! Bugün Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemelerinde Cebelitarık ile karşılaşacak. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz 3. maçına çıkacak. Peki, Türkiye Milli maç ne zaman? 2021 Milli maçlar arası ne zaman başlıyor? Türkiye-Norveç ilk Milli maç hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçlar hangi gün oynanacak?

MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN 2021?

Bu hafta 13 Kasım ve 16 Kasım tarihlerinde milli maçlar oynanacak. Ülkemiz 13 Kasım'da Cebelitarık ile Türkiye'de oynayacakken 16 Kasım'da ise Karadağ deplasmanına gidecek.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2021

Türkiye - Norveç : 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak

Letonya - Türkiye : 11 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak

Türkiye - Cebelitarık : 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak

Karadağ - Türkiye : 16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak

TÜRKİYE-CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Cebelitarık maçı 13 Kasım 2021 Cumartesi gününde oynanacaktır. Maç 20:00 'da başlayacak ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım 2021 Salıgününde oynanacaktır. Maç 22:45 'te başlayacak ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

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