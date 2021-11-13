Türkiye Milli maç ne zaman? 2021 Kasım ayı Milli maçlar ne zaman başlıyor? Türkiye - Cebelitarık Milli maç hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün ve ayın 16'sında Milli maç arasına gireceğiz ve Türkiye 3 Kasım ve 16 Kasım tarihlerinde 2 önemli karşılaşma yapacak. Peki, Milli maç ne zaman? 2021 Kasım ayı Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli maç arası hangi günler olacak? İşte detaylar...
Nefesler tutuldu! Bugün Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemelerinde Cebelitarık ile karşılaşacak. Yeni teknik direktör Stefan Kuntz 3. maçına çıkacak. Peki, Türkiye Milli maç ne zaman? 2021 Milli maçlar arası ne zaman başlıyor? Türkiye-Norveç ilk Milli maç hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maçlar hangi gün oynanacak?
Bu hafta 13 Kasım ve 16 Kasım tarihlerinde milli maçlar oynanacak. Ülkemiz 13 Kasım'da Cebelitarık ile Türkiye'de oynayacakken 16 Kasım'da ise Karadağ deplasmanına gidecek.
- Türkiye - Norveç : 8 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak
- Letonya - Türkiye : 11 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak
- Türkiye - Cebelitarık : 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak
- Karadağ - Türkiye : 16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak
Türkiye-Cebelitarık maçı 13 Kasım 2021 Cumartesi gününde oynanacaktır. Maç 20:00 'da başlayacak ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Karadağ-Türkiye maçı 16 Kasım 2021 Salıgününde oynanacaktır. Maç 22:45 'te başlayacak ve TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.
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