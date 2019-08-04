Türkiye, masa tenisinde Balkan şampiyonu oldu

Karadağ'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda toplam 11 madalya kazanan Türkiye, organizasyonu birinci tamamladı.

4.08.2019 22:14
Türkiye, masa tenisinde Balkan şampiyonu oldu

Karadağ'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda toplam 11 madalya kazanan Türkiye, organizasyonu birinci tamamladı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda ferdi maçlarda 9, takım müsabakalarında ise 2 madalya kazanan milli takım, turnuva tarihinin en başarılı sonucunu elde ederek şampiyon oldu.
Milli takım, ferdi maçlarda 5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, takım müsabakalarında ise 1 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA
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