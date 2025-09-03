Türkiye maçı hangi kanalda (Gürcistan Türkiye)?

Milli maç heyecanı Gürcistan– Türkiye karşılaşmasıyla başlıyor. Dünya Kupası yolunda ilk adımını atacak olan A Milli Futbol Takımımız, E Grubu'ndaki ilk sınavını Tiflis'teki Boris Paichadze Stadyumu'nda verecek. Gürcistan mücadelesi öncesinde ay-yıldızlı ekibimizin kadrosu futbolseverlerin merak konusu olurken, Türkiye bu grupta Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'la da karşı karşıya gelecek. Grubun diğer mücadelesinde yarın saat 21.45'te Bulgaristan ile İspanya kozlarını paylaşacak. Milliler, ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı ağırlayacak. Peki, Gürcistan–Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki ilk karşılaşmasına Gürcistan deplasmanında çıkıyor. 4 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Boris Paichadze Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

MİLLİ TAKIMIN MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin 2025-2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri programı şu şekilde:

• 4 Eylül, 19:00: Gürcistan - Türkiye

• 7 Eylül, 21:45: Türkiye - İspanya

• 11 Ekim, 21:45: Bulgaristan - Türkiye

• 14 Ekim, 21:45: Türkiye - Gürcistan

• 15 Kasım, 20:00: Türkiye - Bulgaristan

• 18 Kasım, 22:45: İspanya - Türkiye

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ SİSTEMİ

2026 Dünya Kupası'nda Avrupa kıtasından toplam 16 ülke yer alacak. Eleme gruplarında ilk sırayı elde eden 12 ekip, turnuvaya doğrudan katılım bileti alacak.

Gruplarını ikinci sırada bitiren 12 takım ise farklı bir yola girecek. Bu takımlara, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en iyi dereceyi yapan fakat elemelerde ilk ikiye giremeyen 4 grup lideri de eklenecek. Toplam 16 ekibin yer alacağı play-off etabında, dörderli 4 yol oluşturulacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final mücadelelerinin sonunda her yoldan birer takım çıkacak ve bu şekilde 4 ekip daha finallere adını yazdıracak.