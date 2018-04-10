Türkiye Küresel Aktördür"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Türkiye'nin artık küresel bir aktör haline geldiğini ve küresel dengeyi sağlayan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından "Küresel Ticaret Savaşları" konulu panel düzenlendi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen'in moderatörlüğünde yapılan panele Günay da katıldı.

Günay, panelde yaptığı konuşmada, serbest ticaretin refah düzeyini artırdığını belirterek, serbest ticaretin sadece ekonomik göstergede değil, sosyal göstergede de refahın artması anlamına geldiğini belirtti.

Korumacı politika uygulanmasının ve içe kapanılmasının, küresel ticaret savaşına neden olacak yöntemleri uygulamak anlamına geldiğini dile getiren Günay, şunları kaydetti:

"Söz konusu politikaları uygularsanız sosyal refah düzeyiniz o kadar düşer. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şeydir. Küresel dengeyi sağlayan ülkeler içinde Türkiye de bulunuyor. Türkiye artık küresel aktördür. Bu ülkeye sizler sahip çıkacaksınız."

Panel sonunda HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Günay'a günün anısına plaket verdi.