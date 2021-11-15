Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası sona erdi - Haberler Spor
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Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası sona erdi

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Spor
Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonunca Mersin'de düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonunca Mersin'de düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası sona erdi.

Federasyonun 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan ve 17 ilden 67 takım ile 310 sporcunun katıldığı organizasyon, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sporcular, çeşitli kategorilerdeki müsabakalarda rakiplerini mağlup etmek için çalıştı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara törenle madalya verildi.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası sona erdi

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası sona erdi

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AA / Gül Meltem Temiz - Spor Haberleri

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