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Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Türkiye, koronavirüsle mücadele için Filistin Devleti'ne 5 milyon dolar hibe edecek.

Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
26.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:13

Ankara'da 11 Haziran'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Filistin Devleti'ne COVID-19 Salgını Sebebiyle Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

Buna göre, hibe anlaşması kapsamında Filistin Devleti hükümetine, 5 milyon ABD doları tutarında nakdi hibe katkısı yapılacak.

Bu anlaşmayla iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile uzun süredir var olan dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi arzu ediliyor.

Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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