Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası sona erdi

15.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:10
Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) Bitlis'te düzenlediği Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) Bitlis'te düzenlediği Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası sona erdi.

Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı mevkisinde 25 ilden 320 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada kayakçılar, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

İki gün süren yarışlarda farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine, yarışlarda dereceye giren sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını söyledi.

Türkiye Şampiyonası'nın ardından saha yarışlarının gerçekleştirileceğini belirten Oto, "Çok güzel bir sezon geçiyor. Tüm dünyada olduğu gibi salgın bizleri de etkiledi. Elimizden geldiğince önlem alarak yarışmalarımıza devam ediyoruz. Bir an önce salgından kurtulup normal yaşantımıza dönmeyi umut ediyoruz. Burada 6 ay kar yerde kalıyor. Bunu değerlendirip daha iyi yarışmalar düzenleyebiliriz." diye konuştu.

Ödül törenine vali yardımcıları İzzet Cem Eser ve Furkan Seyman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, kayak antrenörleri ve sporcular katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mahir Ünal Fuat Oktay Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Halis Özkahya Osman Özköylü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Kayaklı Koşu Grup Şampiyonası sona erdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:17:29. #1.14#
title