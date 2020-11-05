Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Antrenör Gelişim Seminerleri' Trabzon'da düzenlendi
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Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Antrenör Gelişim Seminerleri' Trabzon'da düzenlendi

05.11.2020 13:14 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:19
Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Antrenör Gelişim Seminerleri' Trabzon'da düzenlendi

Türkiye Karate Federasyonu, Antrenör Gelişim Seminerlerini Trabzon'da düzenledi.

Türkiye Karate Federasyonu, Antrenör Gelişim Seminerlerini Trabzon'da düzenledi. 2 gün süren seminere yaklaşık 80 kursiyer katıldı.

Türkiye Karate Federasyonun Trabzon'da düzenlediği hakem, antrenör ve dan eğitim semineri 2 gün sürdü. Seminere Trabzon dışında Artvin, Rize, Gümüşhane, Samsun, Tokat, Amasya, Giresun, Erzurum, Elazığ ve Bingöl'den yaklaşık 80 kursiyer katıldı. Pandemi kuraları çerçevesinde gerçekleştirilen seminer, aynı zamanda aralık ayında yapılacak olan dan sınavlarına yönelik hazırlık olarak gerçekleştirildi. Karate Federasyonu tarafından görevlendirilen antrenörler yeni oyun kurallarının yanı sıra 'Kata' ve 'Kumite' de uygulanacak olan yeni teknikleri ve 'Dan' sınav konuları teorik ve uygulamalı olarak ele alındı.

Beşirli Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seminerde Türkiye Karate Federasyonu Dan Kurul Başkanı Recep Onat ile kurulu üyesi Necip Kaplan SHOTOKAN sitinde; kurul üyesi Hasan Kılıç ve Bayram Yaman ise GOJU RYU stilinde eğitim verdiler. Dünya Hakemi Türkiye karate federasyonu MHK üyesi Sensei Salih Süer katılımcılara yeni oyun kuralarını anlattı. Seminerin sonunda Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor psikoloğu Ece Çelikbilek Bostan katılımcılara 'Sporcu Psikolojisi' konusunda bir sunum yaptı.

Organizasyona ilişkin konuşan Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ecvet Kurt, Trabzon'un gerçek bir spor şehri olduğunu söyledi. Kurt, "Trabzon ilinde gerçekleştirmiş olduğumuz seminer çok verimli geçti. Türk Karatesinin şu anda dünya da zirvede olduğunu belirte bilirim. Sporcularımızın Tokyo olimpiyatlarında da yarışacak olması bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Tabi bu tür başarılar bu tür eğitimlerden geçiyor. Antrenörlerimiz, hakemlerimiz bu kaliteye kolay ulaşmıyor. Bu seminerlerle kendilerini yeniliyor ve gelişim sağlıyorlar. Bu da sporcularla başarı olarak geri dönüyor. Seminere 10 ilden yaklaşık 80 kursiyer katıldı. Trabzon bu anlamda bölgenin lokomotifi. Bu açıdan misyonumuz da çok farklı" dedi.

Karate İl temsilcisi Ali Cora, bu tür faaliyetlerin önemine vurgu yaparak, "Bölgede Trabzon çok güzide bir noktada. Karate branşın da ise lokomotif durumunda. İlimizde bu tip Seminerlerin devam etmesi arzusundayız. Federasyonumuz Hakem ve Antrenörlerimiz in gelişimini çok önemsiyor. Bu vesile ile katılım sağlayan tüm kursiyer hocalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Antrenör Gelişim Seminerleri' Trabzon'da düzenlendi
Türkiye Karate Federasyonu'nun 'Antrenör Gelişim Seminerleri' Trabzon'da düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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