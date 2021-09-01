Türkiye - Karadağ maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! 2022 Dünya Kupası grup eleme maçı Türkiye maçı canlı HD izle! Maçta ilk 11

Bugün TRT 1'de Milli takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup maçı heyecanı yaşanacak. Türkiye, grupta Karadağ ile karşılaşıyor. Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Türkiye - Karadağ maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! 2022 Dünya Kupası grup eleme maçı Türkiye maçı canlı HD izle! TRT 1 HD izleme linki!

Dünya Kupası grup maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 1 Eylül milli takımımız Karadağ ile karşılaşacak. Maç TRT 1'de canlı olarak verilecek. Türkiye - Karadağ maçı canlı izle! TRT 1 canlı izle! Türkiye maçı canlı izle! Türkiye Karadağ maçı canlı izleme linki! TRT 1 dünya kupası eleme maçı canlı seyret! Türkiye maçı canlı izle! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül Çarşamba günü saat 21:45 'de başlayacak. Maçı TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1'de canlı olarak verilecek.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI CANLI İZLE!

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARINDA KAÇINCI SIRADA?

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor. Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip. Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TÜRKİYE - KARADAĞ İLK 11

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Merih, Mert, Yusuf, Okay, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak

Karadağ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic