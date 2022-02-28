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Türkiye Kadınlar Süper Ligi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Türkiye Kadınlar Süper Ligi

Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayseri Kadın futbol takımı, ligin 12. haftasında evinde oynadığı maçta Hakkarigücü'ne 4-0 mağlup oldu.

KAYSERİ (İHA) - Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayseri Kadın futbol takımı, ligin 12. haftasında evinde oynadığı maçta Hakkarigücü'ne 4-0 mağlup oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Muhammed Emin Çolak xx, Kadir Çelikbaş xx

Kayseri Kadın Futbol: Senem Servet İnci x (Melike Çalışkan Dk.46 x), Alina Nahmadova x (Yağmur Ocak Dk.70 x), İrem Barut x, Aysun Muradova x, Saniye Aslano x, Cansel Yiğit x (Mualla Karanfil Dk.46 x), Elmas Karakaya x, Şeyma Yücel x (Gülşen Urgun Dk.30 x), İlayda Karakaya x, Sona Rahimova x, Rabia Behlül Koç x (Elif Hemit Dk.80 x)

Hakkarigücü: Aytaj Sharifova xx, Nergiz Hacıyeva xx, Damla Çoban xx, Süheyla Çalçınar xx, Özlem Akkaya xx, Shokhısta Khojasheva xx, Chisha Racheal Zulu xx, Mwanalima Adam Jereko xxx, Diyan Ceyhan xx (Nursel Özkan Dk.63 x) Aycan Arda xx (Hatice Yaşar Dk.75 xx), Alberta Yawo Ahialey xx

Goller: Damla Çoban (dk.15), Aycan Arda (dk.19), Mwanalima Adam Jereko (dk.40 ve 49) (Hakkarigücü) - KAYSERİ

Türkiye Kadınlar Süper Ligi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Mehmet Altıparmak, Emin Çolak, Kayseri, Futbol, Spor, Haberler

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