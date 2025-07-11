2025 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçları kapsamında ikinci maçına Çekya karşısında çıkacak olan Filenin Sultanları parkeye galibiyet parolası ile çıkacak. Peki, Türkiye kadın voleybol takımı VNL grup puan durumu ne?

ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çekya ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, Apeldoorn'da, Omnisport Apeldoorn Stadyumu'nda oynanacak.

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çekya ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ÇEKYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Çekya-Türkiye Maçı, 11 Temmuz Cuma günü oynanacak. Çekya-Türkiye Maçı, saat 21:30'da başlayacak.

TÜRKİYEVNLPUAN DURUMU NE?