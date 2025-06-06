Türkiye Kadın Voleybol A Milli takımı Milletler Ligi puan durumu ne, kaçıncı sırada?

Türkiye Kadın Voleybol A Milli takımı Milletler Ligi puan durumu ne, kaçıncı sırada?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında yarın Tayland ile karşılaşıyor. Peki, Türkiye Kadın Voleybol A Milli takımı Milletler Ligi puan durumu ne, kaçıncı sırada?

VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 14.30'da Tayland ile oynuyor. Peki, Türkiye Kadın Voleybol A Milli takımı Milletler Ligi puan durumu ne, kaçıncı sırada?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI START ALIYOR!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında yarın Tayland ile karşılaşıyor.

VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 14.30'da Tayland ile oynuyor.

2. MAÇI NE ZAMAN?

İlk maçında Fransa'yı 3-1'le geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ayrıca 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

Maç takvimi:

Türkiye Kadın Voleybol A Milli takımı Milletler Ligi puan durumu ne, kaçıncı sırada?


6 Haziran Cuma:

14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran Cumartesi:

10.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran Pazar:

14.30 Çin-Türkiye

TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL A MİLLİ TAKIMI MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

Türkiye Kadın Voleybol A Milli takımı Milletler Ligi puan durumu ne, kaçıncı sırada?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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