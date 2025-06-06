Türkiye Kadın Voleybol A Milli takımı Milletler Ligi puan durumu ne, kaçıncı sırada?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında yarın Tayland ile karşılaşıyor. Peki, Türkiye Kadın Voleybol A Milli takımı Milletler Ligi puan durumu ne, kaçıncı sırada?
VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 14.30'da Tayland ile oynuyor. Peki, Türkiye Kadın Voleybol A Milli takımı Milletler Ligi puan durumu ne, kaçıncı sırada?
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI START ALIYOR!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ikinci maçında yarın Tayland ile karşılaşıyor.
VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekip, başkent Pekin'deki ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 14.30'da Tayland ile oynuyor.
2. MAÇI NE ZAMAN?
İlk maçında Fransa'yı 3-1'le geçen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ayrıca 7 Haziran Cumartesi günü Polonya, 8 Haziran Pazar günü ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.
Maç takvimi:
6 Haziran Cuma:
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran Cumartesi:
10.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran Pazar:
14.30 Çin-Türkiye