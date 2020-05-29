Türkiye Judo Federasyonu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutladı
Türkiye Judo Federasyonu İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.
29.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:11
Türkiye Judo Federasyonu İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Judo ailesi olarak; çağ açıp çağ kapatan, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kutlu ordusunu, rahmet ve minnetle anıyoruz." denildi.
Kaynak: AA