Türkiye Judo Federasyonu, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü kutladı Türkiye Judo Federasyonu İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Türkiye Judo Federasyonu İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Judo ailesi olarak; çağ açıp çağ kapatan, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kutlu ordusunu, rahmet ve minnetle anıyoruz." denildi.

Kaynak: AA