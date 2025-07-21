2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri çeyrek finalinde Filenin Sultanları, güçlü Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşıyor. VNL çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? VNL çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Japonya çeyrek final müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Millilerimiz, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Diğer eşleşmeler ve kadromuz şu şekilde:

İtalya-ABD

Polonya-Çin

Brezilya-Almanya

FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge