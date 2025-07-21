Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? VNL çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Voleybol severler için büyük heyecan var! "Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman?" sorusu dönemin en çok merak edilen spor konularından biri oluyor. Peki, Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? VNL çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri çeyrek finalinde Filenin Sultanları, güçlü Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşıyor. VNL çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Türkiye Japonya voleybol maçı ne zaman? VNL çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Japonya çeyrek final müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Millilerimiz, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
Diğer eşleşmeler ve kadromuz şu şekilde:
İtalya-ABD
Polonya-Çin
Brezilya-Almanya
FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU
Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge