Türkiye-İzlanda milli maçına doğru
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın İzlanda ile yapacakları maçta galip gelerek turnuvaya katılacaklarına inandığını bildirdi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın İzlanda ile yapacakları maçta galip gelerek turnuvaya katılacaklarına inandığını bildirdi.
A Milli Takım'ın yarın İstanbul'da İzlanda ile yapacağı müsabaka öncesi Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yayınlanan maç kitabında görüşlerini aktaran Güneş, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmada taraftar desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Şenol Güneş, gruptaki son iki maça liderlik koltuğunda girmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Son dünya şampiyonu Fransa'yı
grupta yenmeyi başaran tek ekip olan A Milli Takımımız, ekim ayındaki
deplasman maçında da rakibiyle berabere kalarak yerli-yabancı tüm spor
kamuoyunun takdirini kazandı. Bize yapılan övgüler yalnızca pozitif saha
sonuçlarına dönük değildi. Oyuncularımızın
azmi, öz güveni ve takım ruhu büyük
beğeni aldı. Başarılı savunmamızla,
elemelerin en az gol yiyen takımlarından
biri olduk.
Geldiğimiz noktada, finallere yalnızca bir
adım uzaklıktayız." ifadelerini kullandı.
İzlanda karşısında alınacak bir puanın dahi finallere katılma yolunda yeterli olacağını aktaran 67 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:
"Ancak biz, kalpleri vatan ve milli forma
sevgisiyle dopdolu, yetenekli olduğu kadar
disiplinli oyuncu grubumuzla daha önce yapılmayanı yapıp, grup lideri olarak
finallere gitmek istiyoruz.
İzlanda, birçokları tarafından bize ters
geldiği düşünülen bir takım. Gruptaki tek yenilgimizi de onlara karşı aldık. Ancak her
maçın havası değişik olur. Bugünün koşulları ile haziran ayındaki maçın
koşulları arasında büyük fark var."
Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada taraftar desteğinin önemine değinen Güneş, şunları ifade etti:
"Andorra ve
Arnavutluk maçlarıyla başlayan 'İstanbul
üçlemesinin' İzlanda'ya karşı alınacak
galibiyetle taçlanacağına inanıyorum.
Anadolu'da başladık, İstanbul'da bitirelim
ve Avrupa'ya gidelim.
Tüm Türk halkının ortak hayali olan EURO
2020 finallerine gitme başarısının gerçeğe
dönüştüğü coşku dolu bir zafer gecesinde
buluşmak dileğiyle."