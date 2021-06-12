İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Maç boyunca oyunun kontrolünü bir türlü ele geçiremeyen A Milli Takım ilk maçında hayal kırıklığı yarattı. Karşılaşmayı canlı anlatan spikerler Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'in yorumlarına ise tepki yağdı.