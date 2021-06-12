İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı
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İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Maç boyunca oyunun kontrolünü bir türlü ele geçiremeyen A Milli Takım ilk maçında hayal kırıklığı yarattı. Karşılaşmayı canlı anlatan spikerler Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'in yorumlarına ise tepki yağdı.

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya'yla karşılaştı. Karşılaşma boyunca varlık gösteremeyen A Milli Takım maçtan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı TRT 1 ekranlarında anlatan spikerler Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e ise sosyal medyada büyük tepki vardı.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Futbolseverler, tecrübeli 2 spikeri sert eleştirdi. İkili kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

Türkiye- İtalya maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı
Türkiye- İtalya maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı
Türkiye- İtalya maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı
Türkiye- İtalya maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı
Türkiye- İtalya maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı
Türkiye- İtalya maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı
Ali Gülhan
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İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı - Haberler Spor
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