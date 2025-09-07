Türkiye İspanya'ya yenilirse ne oluyor, eleniyor mu?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahne alan A Milli Futbol Takımı, E Grubu'ndaki ikinci sınavında İspanya ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin devam eden dakikalarında konuk ekip İspanya 2-0 üstün durumda. Peki, Türkiye bu karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırsa ne olacak? Milliler bu yenilgiyle doğrudan turnuvaya veda mı ediyor, yoksa şansı devam mı ediyor?

TÜRKİYE İSPANYA'YA MAĞLUP OLURSA NE OLUR, ELENİR Mİ?

A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde Konya'da İspanya'yı ağırlıyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip İspanya, 6. dakikada Pedri ve 22. dakikada Merino'nun attığı gollerle 2-0 üstünlük sağladı.

Türkiye, İspanya karşısında mağlubiyet alırsa doğrudan elenmiş olmayacak. Grupta geriye kalan dört karşılaşmanın sonuçlarına göre puan tablosu şekillenecek. Grup lideri doğrudan Dünya Kupası biletini alırken, ikinci sırayı alan takım play-off oynama hakkı kazanacak.

Puan durumu:

SAHAYA ÇIKAN İLK 11'LER

Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler : Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Can Uzun

İspanya : Unai Simón, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Nico Williams, Oyarzabal

Yedekler : Raya, Remiro, Carvajal, Cubarsí, Morata, Fermín López, García, Olmo, Ferran Torres, De Frutos, Grimaldo, Rodri

MAÇIN HAKEM KADROSU

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetiyor. Yardımcı hakemlikleri Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenirken, dördüncü hakem olarak Christopher Kavanagh görev yapıyor. VAR'da Jarred Gavan Gillett, AVAR'da ise Darren England bulunuyor.