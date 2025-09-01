Türkiye İspanya maçı hangi ne zaman, hangi kanalda?

Mücadele Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal ise henüz duyurulmadı. Yayın bilgileri açıklandığında güncellenecek. Türkiye İspanya maçı hangi ne zaman?

TÜRKİYE İSPANYA MAÇ BİLETLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye - İspanya maçının biletleri satışta.

• Biletler, Passo resmi internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satın alınabiliyor.

• Süresi devam eden tüm kulüp logolu Passo kartları ile alım yapılabiliyor.

• Anlaşmalı olmayan kulüp taraftarları, ücretsiz üyelik oluşturarak bilet sahibi olabiliyor.

• Karşılaşmaya giriş, çipli T.C. Kimlik kartı, Passo Taraftar Kart veya Passo Mobil Uygulama ile yapılabilecek.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri maç programı şöyle:

• 4 Eylül 2025 - 19:00: Gürcistan - Türkiye

• 7 Eylül 2025 - 21:45: Türkiye - İspanya

• 11 Ekim 2025 - 21:45: Bulgaristan - Türkiye

• 14 Ekim 2025 - 21:45: Türkiye - Gürcistan

• 15 Kasım 2025 - 20:00: Türkiye - Bulgaristan

• 18 Kasım 2025 - 22:45: İspanya - Türkiye

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İspanya maçı yayıncısı henüz açıklanmadı.