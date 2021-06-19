Türkiye İşitme Engelliler Süper Lig grup maçları sona erdi

2021 Sezonu İşitme Engelliler Süper Ligi'nde bugün oynanan maçlar ile birlikte grup maçları sona erdi.

2021 Sezonu İşitme Engelliler Süper Ligi'nde bugün oynanan maçlar ile birlikte grup maçları sona erdi.

Dört grupta 15 takımın 5000 Evler Sahası, Safranbolu Çim Saha ve Safranbolu Sentetik Futbol Sahası'nda mücadele ettiği grup maçları sona erdi.

Grup mücadelelerinin bitmesinin ardından 21 Haziran 2021 Pazartesi günü Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu ve Safranbolu Çim Saha'da çeyrek final mücadeleleri oynanacak. Çeyrek finalde ise; Bornova SSK ile İstanbul Avcılar SSK, Ankara SK ile Hatay BŞB İESK, Karşıyaka İESK ile Sefaköy İESK, Torbalı İESK ile Adıyaman BLD İESK mücadeleleri oynanacak. Çeyrek final maçlarının ardından 23 Haziran 2021 Çarşamba günü yarı final maçları oynanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan karşılaşmaları takip etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı