"Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler olması gerekenin çok altında"

Türkiye – Çin İş Forumu'nda konuşan TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin olması gerekenin çok ama çok altında seyrettiğini aktardı.

05.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:33

Türkiye – Çin İş Forumu'nda konuşan TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin olması gerekenin çok ama çok altında seyrettiğini aktardı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et