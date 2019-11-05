"Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler olması gerekenin çok altında"

05.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:33

Türkiye – Çin İş Forumu'nda konuşan TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin olması gerekenin çok ama çok altında seyrettiğini aktardı.